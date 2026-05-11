Hisense apresenta UR9S RGB MiniLED: uma nova era na qualidade de imagem

A Hisense anunciou a chegada ao mercado nacional da sua mais recente gama premium de televisores, a série UR9, disponível em 65'', 75'' e 85''. A UR9 representa uma nova interpretação do conceito "Cor Natural e Autêntica": não apenas mais viva, mas também mais natural, confortável e fiel à vida real.

Marca líder mundial em eletrónica de consumo e eletrodomésticos, a Hisense anunciou a chegada a Portugal da sua mais recente gama premium de televisores, a série UR9.

No centro desta gama está uma inovação revolucionária na forma como a cor é criada e percecionada. Ao gerar cor diretamente na fonte luminosa, a UR9 oferece tons mais ricos, detalhes mais precisos e uma experiência visual mais próxima da forma como o olho humano vê o mundo real, reduzindo a fadiga visual e aumentando a imersão.

Este salto na experiência do utilizador resulta da tecnologia RGB MiniLED. Em março de 2026, o Consumer Technology Association (CTA) Video Division Board divulgou a definição oficial da indústria para televisores RGB LED.

Como membro da CTA, a Hisense foi, nas suas palavras, uma "força determinante" no estabelecimento da norma global que define o que é verdadeiramente RGB MiniLED, continuando a ultrapassar os limites da tecnologia de visualização convencional.

Um novo padrão na tecnologia RGB MiniLED

Na vanguarda desta inovação, a série Hisense UR9 representa um salto quântico na engenharia dos ecrãs.

Indo além do MiniLED tradicional, introduz um sistema de retroiluminação RGB MiniLED completo, onde cada LED integra díodos independentes vermelhos, verdes e azuis, permitindo um controlo sem precedentes sobre cor, brilho e contraste.

Esta arquitetura atinge até 100% da gama de cores BT.2020, proporcionando um desempenho cromático não apenas mais expansivo, mas também mais preciso e realista.

A impulsionar esta inovação está o novo processador Hi-View AI Engine RGB. Através da coordenação em tempo real de cor e brilho, o processador garante que cada imagem é dinamicamente otimizada, trazendo maior profundidade, clareza e equilíbrio a cada cena.

Esta nova gama não esquece a eficiência energética, tão critica atualmente, e oferece reduções energéticas reais.

Experiência audiovisual imersiva

Além da excelência visual, a UR9 foi concebida como uma experiência sensorial completa.

O seu sistema integrado de som surround multicanal 4.1.2, afinado profissionalmente pela Devialet, cria um ambiente sonoro imersivo de 360 graus.

Com altifalantes de altura direcionados para cima, canais surround dedicados e um potente subwoofer integrado, o sistema oferece profundidade cinematográfica, gama dinâmica e realismo espacial sem necessidade de equipamento externo.

Design e funcionalidades avançadas

Para garantir uma visualização consistentemente confortável em diferentes ambientes, a UR9 integra também um ecrã otimizado.

O ecrã Anti-Reflexo e Anti-Brilho minimiza as distrações causadas pela luz ambiente preservando a integridade da imagem.

Para os entusiastas de gaming, uma taxa de atualização nativa de 180 Hz em modelos selecionados proporciona movimento suave e rápida capacidade de resposta, elevando as experiências de jogo de nova geração a novos patamares.

Com suporte para uma gama completa de formatos premium, incluindo Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced e Filmmaker Mode, a UR9 foi concebida para responder às exigências em evolução tanto de criadores de conteúdo como de consumidores.

O seu desempenho é complementado por um design Pure Elegance refinado, com uma base metálica premium e um acabamento praticamente sem moldura que se integra perfeitamente em qualquer espaço moderno.

A série UR9 já está disponível, em Portugal, com o PRVP desde 2499 euros.

Leia também: