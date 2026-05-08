RGB MiniLED: o que é e como funciona esta tecnologia que está a dar que falar?

Se já alguma vez olhou para uma televisão nova e ficou perdido entre siglas como LED, OLED ou MiniLED, não está sozinho. No fundo, cada nova tecnologia tenta aproximar-nos mais de uma imagem "perfeita", com cores mais reais e maior sensação de imersão. Neste contexto, o RGB MiniLED será a próxima grande revolução.

Para perceber o RGB MiniLED, vale a pena dar um pequeno passo atrás

As televisões LED tradicionais funcionam com uma luz de fundo branca (ou azul) que ilumina todo o painel. Depois, essa luz passa por filtros para criar as cores que vemos. É um processo que funciona, mas não é muito preciso. É como pintar um desenho usando apenas uma lanterna e vários acetatos coloridos à frente da luz.

Com o MiniLED, essa ideia foi melhorada. Em vez de uma luz de fundo grande, passámos a ter milhares de pequenos LEDs, permitindo controlar melhor quais zonas do ecrã ficam mais claras ou mais escuras. Isto trouxe melhorias enormes no contraste e no brilho.

Ainda assim, continuava a existir uma limitação importante: a luz de base continuava a ser essencialmente de uma única cor, sendo depois "transformada" em cores através de filtros.

É aqui que entra o RGB MiniLED

Em vez de usar uma luz branca ou azul e depois filtrá-la, o RGB MiniLED gera diretamente as três cores fundamentais: vermelho, verde e azul. Isto pode parecer um detalhe técnico, mas na prática é uma diferença enorme.

Imagine que, em vez de misturar tintas para tentar chegar a uma cor específica, passa a ter exatamente a cor que quer logo à partida. O resultado é mais preciso, mais eficiente e muito mais fiel à realidade.

Essa abordagem permite algo que antes não era possível:

Controlar não só o brilho de cada zona do ecrã;

Mas também a cor dessa luz de forma independente.

É como se cada pequena área do ecrã tivesse o seu próprio "mini estúdio de iluminação", capaz de ajustar intensidade e cor em tempo real. O impacto visual traduz-se em cores mais puras, transições mais suaves e uma profundidade de imagem muito mais convincente.

Hisense tem sido uma das principais impulsionadoras desta tecnologia

A Hisense tem apostado numa arquitetura que combina hardware e inteligência artificial (IA). Por um lado, existe um chip dedicado ao controlo da retroiluminação RGB, responsável por garantir brilho elevado e precisão. Por outro, entra em ação um motor de processamento com IA que analisa a imagem e ajusta continuamente luz e cor.

Na prática, isto funciona como um maestro a dirigir uma orquestra. Cada LED representa um instrumento, e o sistema decide, em tempo real, como cada um deve "tocar" - mais forte, mais suave, mais quente ou mais frio - para que o resultado final seja harmonioso.

Em vez de simplesmente aumentar ou diminuir o brilho, o sistema gere todo o espetro de cores de forma coordenada.

⚡Outro ponto importante é a eficiência

Como o RGB MiniLED elimina a necessidade de filtros para criar cores, há menos desperdício de luz. Isso significa não só imagens mais brilhantes, mas também menor consumo energético e menos geração de calor.

Além disso, a redução da luz azul contribui para um maior conforto visual, algo cada vez mais relevante numa altura em que passamos tantas horas em frente a ecrãs.

RGB MiniLED cobre todas as cores definidas pelo BT.2020

Quando se fala de qualidade de imagem, um dos indicadores mais importantes é a capacidade de reproduzir cores. Aqui, o RGB MiniLED destaca-se ao conseguir cobrir praticamente toda a gama de cores definida pelo padrão BT.2020, utilizado como referência para conteúdos de alta qualidade.

BT.2020 Um espaço de cores descreve o intervalo de todas as cores que uma televisão pode exibir. Quanto maior o espaço de cores, mais nuances e gradações de cores podem ser exibidas. O espaço de cores BT.2020 (também chamado de Rec.2020) foi introduzido com o objetivo de definir os requisitos para conteúdo 4K e 8K moderno - incluindo maior resolução, mais brilho, maior contraste e, acima de tudo, um espetro de cores expandido.

Traduzindo isto para o dia a dia, significa que aquilo que vê no ecrã está muito mais próximo daquilo que foi captado ou criado originalmente.

Rec. 709 O espaço de cores utilizado na televisão HD tradicional e em Blu-ray standard. Cobertura aproximada do espetro CIE 1931: 35%

Utilização mais comum: TV HD e Blu-ray

Limitação: gama de cores mais reduzida, especialmente em conteúdos HDR modernos. DCI-P3 Espaço de cores criado para a indústria cinematográfica digital, oferecendo cores mais ricas e saturadas. Cobertura aproximada do espetro CIE 1931: 50%

Utilização mais comum: cinema digital e Blu-ray UHD

Vantagem: melhor reprodução de tons vibrantes e maior realismo visual. BT.2020 O padrão de referência para conteúdos UHD, 4K, 8K e HDR de última geração. Cobertura aproximada do espetro CIE 1931: 75%

Utilização mais comum: conteúdos UHD, 8K e HDR

Destaque: permite representar uma gama de cores muito mais próxima da realidade.

Mas inovação tecnológica só faz realmente sentido quando chega ao mercado de forma acessível e fiável. E esse tem sido um dos desafios históricos neste tipo de avanços: muitas soluções ficam presas a protótipos ou produtos extremamente caros. No caso do RGB MiniLED, o esforço tem sido no sentido de o tornar escalável e disponível em produtos reais.

Esse trabalho envolve anos de desenvolvimento, desde a miniaturização dos componentes até à garantia de durabilidade. Afinal, estamos a falar de milhares de LEDs a funcionar em conjunto, com níveis de precisão extremamente elevados.

Hisense já com um olho no futuro

Olhando para o futuro, o RGB MiniLED posiciona-se como uma resposta equilibrada às limitações de outras tecnologias.

O OLED, por exemplo, oferece pretos perfeitos, mas pode enfrentar desafios em brilho máximo e longevidade em certos cenários.

Já o MiniLED tradicional melhorou bastante o brilho, mas ainda dependia de soluções indiretas para cor.

O RGB MiniLED tenta combinar o melhor dos dois mundos, elevando simultaneamente brilho, cor e controlo. Felizmente, a Hisense já possui modelos que integram esta tecnologia, como é o caso das séries UXQ, UR9S, e UR8S (que chegará a Portugal em junho).

Num contexto em que os ecrãs estão a ficar cada vez maiores e mais centrais na experiência de entretenimento (seja para cinema em casa, gaming ou desporto) esta evolução ganha ainda mais relevância. Tecnologias como taxas de atualização elevadas e tamanhos superiores a 100 polegadas deixam de ser apenas números e passam a traduzir-se numa experiência mais fluida.