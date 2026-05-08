OPPO lança auriculares Enco Clip2 com design ergonómico e afinação de som da Dynaudio

A OPPO anunciou o lançamento dos Enco Clip2, reforçando a gama OPPO Enco. Estes auriculares alcançam o equilíbrio entre a estética contemporânea e um conforto de utilização excecional, segundo a marca.

Nas palavras da marca, tendo por base a refinada abordagem de design da OPPO, o acabamento metálico Premium NCVM (Metalização a Vácuo Não Condutora) e um arco avançado de Ni-Ti com memória de forma, os Enco Clip2 alcançam o equilíbrio entre a estética contemporânea e um conforto de utilização excecional.

Em colaboração com a Dynaudio, proporcionam um som rico e equilibrado que se destaca na categoria de auriculares open-ear.

Um conjunto abrangente de funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial (IA) melhora ainda mais a experiência, proporcionando interações diárias mais inteligentes e personalizadas.

Promessa de estilo e conforto da OPPO

Os OPPO Enco Clip2 estão disponíveis em dois acabamentos: Dourado e Cinza Grafite, ambos alicerçados no design Unibody Ear Cuff da OPPO, sendo a primeira aplicação desta abordagem de design em auriculares open-ear.

Ao aplicar um processo unificado em vários materiais, consegue-se o seu aspeto mais coeso e refinado.

Criados a pensar no conforto, na saúde e na segurança no dia a dia, os OPPO Enco Clip2 oferecem um encaixe na orelha seguro, mas quase impercetível. Cada auricular pesa apenas 5,2 gramas, garantindo uma experiência de utilização ultraleve e adequada para uma utilização prolongada.

Um arco de Ni-Ti (níquel-titânio) com memória de forma permite que a estrutura se adapte naturalmente a diferentes formatos de orelha, mantendo simultaneamente durabilidade e estabilidade a longo prazo.

Com base na análise de mais de 3500 perfis de orelha, a OPPO desenvolveu uma estrutura de Acoustic Ball e Comfort Bean recém-otimizada para distribuir a pressão de forma mais uniforme pelos pontos de contacto com a orelha, o que aumenta o conforto durante sessões de audição prolongadas.

Afinação de som pela Dynaudio

No interior, os Enco Clip2 integram uma configuração acústica raramente vista em auriculares clip-on abertos, concebida para proporcionar uma reprodução de som nítida e bem equilibrada.

Os auriculares apresentam um sistema coaxial de dois drivers dinâmicos de 9 mm + 11 mm, cada um alimentado por dois DAC independentes.

Para aperfeiçoar ainda mais o desempenho sonoro dos OPPO Enco Clip2, a OPPO estabeleceu uma parceria com a Dynaudio, pioneira dinamarquesa no setor do áudio.

O perfil de som exclusivo Dynaudio Signature, calibrado pelos engenheiros da Dynaudio, reproduz fielmente a clareza e a precisão de tom características da marca.

Uma experiência inteligente para o seu dia a dia

Além de um som de qualidade superior, os OPPO Enco Clip2 melhoram tanto a privacidade como a facilidade de utilização no dia a dia.

Com a tecnologia Dipole Sound Field, minimizam a fuga de som, o que permite uma audição mais discreta em espaços partilhados.

Também incluem chamadas nítidas através de condução óssea, graças a um microfone VPU e à redução de ruído com IA, garantindo chamadas claras e estáveis mesmo em ambientes ruidosos.

Os OPPO Enco Clip2 foram pensados para acompanhar os utilizadores ao longo do dia com uma variedade de funcionalidades inteligentes e intuitivas.

Pensados para aumentar a conveniência no dia a dia, os controlos por gestos intuitivos permitem aos utilizadores ativar o assistente de voz ou iniciar rapidamente o Spotify sem utilizar as mãos.

A funcionalidade de Tradutor IA permite a comunicação em tempo real entre diferentes idiomas, enquanto a ligação a dois dispositivos e o controlo remoto da câmara dos smartphones aumentam a produtividade e a flexibilidade entre dispositivos.

Preço e disponibilidade

Os OPPO Enco Clip2 estarão disponíveis para venda, em Portugal, nas cores Dourado e Cinza Grafite a partir de 18 de maio de 2026. O PVP recomendado é de 179,99 euros.