França é favorita, mas IA da Microsoft prevê outro vencedor para o Mundial 2026

Em 2010, o mundo parava para ver o polvo Paul escolher entre duas caixas de comida e exibir a sua invulgar capacidade de "prever" os resultados dos jogos do Mundial, na África do Sul. Hoje, a Inteligência Artificial (IA) está a tentar fazer o mesmo.

IA vê outro país a segurar a taça

Num inquérito realizado pelo Bank of America, citado pela CNBC, França surge como a grande favorita dos adeptos, com cerca de 40% dos inquiridos a apostar numa vitória de Les Bleus este verão.

A par disso, Kylian Mbappé, avançado do Real Madrid e da seleção francesa, é apontado como o grande candidato à Bota de Ouro, o prémio atribuído ao melhor marcador da competição.

No entanto, o Copilot, a ferramenta de IA da Microsoft, tem uma leitura ligeiramente diferente: para o modelo, Espanha tem exatamente as mesmas probabilidades de vencer o campeonato que França.

Esta divergência mostra como, no futebol, nem os algoritmos mais sofisticados conseguem fugir à incerteza.

O maior Mundial de sempre: 48 equipas, 16 cidades, 104 jogos

Esta edição do Campeonato do Mundo será, por todos os indicadores, a maior de sempre. Organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, o torneio arranca a 11 de junho e contará com 48 seleções.

As partidas distribuem-se por 104 jogos em 16 cidades anfitriãs, com uma estimativa de 6,5 milhões de adeptos presentes nas bancadas.

Entre as estreias absolutas nesta fase final estão Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Usbequistão, nações que, pela primeira vez na sua história, vão marcar presença num Campeonato do Mundo.

Um estudo da FIFA em parceria com a Organização Mundial do Comércio prevê um impacto económico colossal. O evento deverá gerar mais de 80 mil milhões de dólares em produção económica global, acrescentar quase 41 mil milhões ao PIB mundial e sustentar mais de 800 mil postos de trabalho.