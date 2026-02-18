NASA reinicia contagem decrescente após corrigir fugas de hidrogénio no seu foguetão
A NASA iniciou na terça-feira outra contagem decrescente de ensaio para o seu primeiro voo à Lua com astronautas em décadas, depois de realizar reparações para corrigir perigosas fugas de combustível que já tinham adiado a missão para março. Será que é desta?
O primeiro teste de abastecimento foi interrompido há duas semanas pelo mesmo tipo de fugas de hidrogénio líquido que perturbaram o primeiro voo do programa Artemis, sem tripulação a bordo, há três anos.
As equipas de lançamento substituíram um par de vedantes e um filtro entupido na plataforma do Centro Espacial Kennedy onde se encontra o gigantesco foguetão lunar, antes de voltar a iniciar os relógios da contagem decrescente.
Launch controllers have arrived at their consoles at @NASAKennedy to begin the second wet dress rehearsal for Artemis II.
The tanking portion of the test will be streamed live to our YouTube channel on Feb. 19. Timely updates can be found on our blog: https://t.co/40PMWktQjO pic.twitter.com/0WeZ8uNqgj
— NASA (@NASA) February 18, 2026
Teste decisivo antes da data de lançamento
O teste de dois dias culminará na quinta-feira com a tentativa de enchimento dos tanques de combustível do foguetão.
Os quatro astronautas da Artemis II irão acompanhar à distância este ensaio crucial. É necessário um teste bem-sucedido e sem fugas antes de a NASA definir uma data de lançamento.
A data mais cedo para a descolagem do foguetão Space Launch System, ou SLS, é 6 de março.
As autoridades tinham considerado antecipar a data em três dias, mas afirmaram que era necessário mais tempo para analisar os resultados do teste de abastecimento.
Primeira missão tripulada à Lua em décadas
A missão, com duração de quase 10 dias, enviará os astronautas para lá da Lua, contornando o misterioso lado oculto, e depois diretamente de volta à Terra, com o objetivo de testar o sistema de suporte de vida da cápsula e outros sistemas vitais.
A última vez que astronautas partiram para a Lua foi em 1972, durante o programa Apollo da NASA.
O programa Artemis pretende explorar novo território, a região do polo sul da Lua, e procura manter tripulações na superfície lunar por períodos muito mais longos.