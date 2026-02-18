NASA reinicia contagem decrescente após corrigir fugas de hidrogénio no seu foguetão

A NASA iniciou na terça-feira outra contagem decrescente de ensaio para o seu primeiro voo à Lua com astronautas em décadas, depois de realizar reparações para corrigir perigosas fugas de combustível que já tinham adiado a missão para março. Será que é desta?

O primeiro teste de abastecimento foi interrompido há duas semanas pelo mesmo tipo de fugas de hidrogénio líquido que perturbaram o primeiro voo do programa Artemis, sem tripulação a bordo, há três anos.

As equipas de lançamento substituíram um par de vedantes e um filtro entupido na plataforma do Centro Espacial Kennedy onde se encontra o gigantesco foguetão lunar, antes de voltar a iniciar os relógios da contagem decrescente.

Teste decisivo antes da data de lançamento

O teste de dois dias culminará na quinta-feira com a tentativa de enchimento dos tanques de combustível do foguetão.

Os quatro astronautas da Artemis II irão acompanhar à distância este ensaio crucial. É necessário um teste bem-sucedido e sem fugas antes de a NASA definir uma data de lançamento.

A data mais cedo para a descolagem do foguetão Space Launch System, ou SLS, é 6 de março.

As autoridades tinham considerado antecipar a data em três dias, mas afirmaram que era necessário mais tempo para analisar os resultados do teste de abastecimento.

Primeira missão tripulada à Lua em décadas

A missão, com duração de quase 10 dias, enviará os astronautas para lá da Lua, contornando o misterioso lado oculto, e depois diretamente de volta à Terra, com o objetivo de testar o sistema de suporte de vida da cápsula e outros sistemas vitais.

A última vez que astronautas partiram para a Lua foi em 1972, durante o programa Apollo da NASA.

O programa Artemis pretende explorar novo território, a região do polo sul da Lua, e procura manter tripulações na superfície lunar por períodos muito mais longos.