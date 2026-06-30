Renault estreia nova motorização GPL Eco-G de 120 cv no Clio, Captur e Symbioz

A Renault reforçou a sua oferta de modelos a GPL com a introdução da nova motorização Eco-G de 120 cv, disponível nos modelos Clio, Captur e Symbioz.

O GPL continua a ser uma alternativa relevante para muitos condutores, sobretudo em mercados como Portugal, onde o combustível mantém um preço competitivo e existe uma ampla rede de abastecimento.

A Renault aposta agora numa evolução da sua tecnologia bicombustível, combinando gasolina e GPL, para oferecer um melhor desempenho sem comprometer a eficiência.

Mais potência e melhor desempenho

A nova motorização Eco-G baseia-se num motor turbo de 1,2 litros e três cilindros, que desenvolve 120 cv e 200 Nm de binário. Face à geração anterior, a potência aumenta em 20 cv e o binário cresce 30 Nm, proporcionando acelerações mais rápidas e uma condução mais agradável.

Outra novidade é a introdução de uma caixa automática EDC de dupla embraiagem no Renault Clio Eco-G 120, uma solução pouco comum entre os modelos a GPL. Segundo a marca, esta transmissão permite mudanças de velocidade rápidas e suaves, melhorando significativamente a experiência de condução.

Autonomia até 1.500 km

Uma das principais vantagens da nova motorização continua a ser a autonomia. Graças aos dois depósitos independentes (gasolina e GPL) o Renault Clio pode percorrer até 1.450 km, enquanto o Renault Symbioz pode atingir uma autonomia combinada de 1.500 km.

Sempre que o depósito de GPL fica vazio, o sistema muda automaticamente para gasolina, sem qualquer intervenção do condutor. Existe ainda a possibilidade de selecionar manualmente o combustível através do painel de instrumentos.

A Renault destaca ainda que a tecnologia GPL permite reduzir, em média, 9% das emissões de CO₂ quando comparada com motores equivalentes exclusivamente a gasolina.

Em Portugal, a marca lembra ainda que as empresas podem beneficiar da dedução de 50% do IVA na aquisição de veículos a GPL e também nos respetivos abastecimentos, um fator que tem contribuído para aumentar a procura desta tecnologia nas frotas empresariais.

Renault Clio e Symbioz têm características distintas

No caso do Clio Eco-G 120, o consumo homologado é de 6,5 l/100 km em GPL, com emissões a partir de 106 g/km de CO₂. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é realizada em 9,8 segundos e a transmissão é automática EDC.

Já o Symbioz Eco-G 120 surge equipado com uma caixa manual de seis velocidades, oferece emissões a partir de 116 g/km e uma autonomia máxima de 1.500 km, posicionando-se como uma alternativa económica às versões mild hybrid e full hybrid disponíveis na gama.

Com esta atualização, a Renault reforça a sua estratégia de oferecer diferentes soluções de motorização, mantendo o GPL como uma opção para quem procura baixos custos de utilização, elevada autonomia e uma alternativa intermédia entre os motores convencionais e as soluções eletrificadas.