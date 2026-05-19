Japão enfrenta uma crise com ursos, e está a responder com um “monstro” robótico

Os ataques de ursos atingiram recordes históricos no Japão, e a resposta passou por uma criatura perturbadora: o Monster Wolf, um lobo robótico que uiva, pisca LEDs vermelhos e engana os animais com mais de 50 sons diferentes. A procura disparou de tal forma que a empresa já não consegue dar resposta às encomendas.

O Japão enfrenta uma crise real com ursos. No período 2025-2026, os ataques fatais mataram 13 pessoas, mais do dobro do recorde anterior. Também os avistamentos dispararam para 50 mil ocorrências a nível nacional, no dobro do máximo registado dois anos antes.

Os animais foram vistos a entrar em casas, a vaguear perto de escolas e a semear o caos em supermercados e resorts de termas quentes numa base quase diária.

Em algumas regiões do norte, em abril, os avistamentos foram quatro vezes superiores aos do ano anterior, à medida que os ursos saíam da hibernação.

Em resposta, o número de ursos capturados e abatidos quase triplicou face ao ano anterior, chegando a 14.601 animais, um novo máximo histórico.

Conheça o Monster Wolf do Japão

Uma das soluções mais incomuns para estes recordes vem da Ohta Seiki, empresa sediada em Hokkaido. A empresa fabrica o Monster Wolf, um espantalho robótico com forma de lobo que emite uivos e rosnados a 90 decibéis, audíveis a mais de um quilómetro de distância.

O aspeto é um tanto perturbador: olhos com LEDs vermelhos, patas e cauda iluminadas a azul, e uma cara ameaçadora de boca aberta, com pelo sintético a cobrir uma estrutura de tubagens metálicas com altifalantes incorporados.

Para evitar que os ursos se habituem, o dispositivo reproduz mais de 50 tipos de sons gravados, incluindo vozes humanas e ruídos eletrónicos.

O pescoço oscila de um lado para o outro e um sensor de infravermelhos deteta e "mira" os animais que se aproximam.

O produto foi lançado em 2016 para proteger colheitas agrícolas de veados, javalis e ursos, e foi inicialmente ridicularizado como um truque sem eficácia.

Fabricado à mão, com meses de espera

Com preços a partir dos 4000 dólares, o Monster Wolf inclui bateria, painéis solares, sensores e altifalantes. A empresa já recebeu cerca de 50 encomendas só este ano, mais do que o volume habitual de um ano inteiro.

Fazemo-los à mão. Neste momento não conseguimos produzi-los depressa o suficiente. Estamos a pedir aos clientes que aguardem dois a três meses.

Admitiu Yuji Ohta, presidente da empresa, para quem o salto na procura reflete uma mudança de mentalidade.

Na sua perspetiva, "a consciencialização para a segurança face aos ursos melhorou".

Houve também um reconhecimento crescente de que o nosso produto é eficaz.

A maioria das encomendas vem de agricultores, operadores de campos de golfe e trabalhadores em zonas rurais do Japão, como operários da construção civil.

Entretanto, a Ohta Seiki está a melhorar o Monster Wolf, equipando-o com rodas para que possa perseguir animais ou patrulhar percursos específicos.

Além disso, está a desenvolver uma versão portátil para caminhantes, pescadores e crianças em idade escolar, e a explorar a integração de câmaras com Inteligência Artificial nos modelos futuros.