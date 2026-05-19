Japão enfrenta uma crise com ursos, e está a responder com um “monstro” robótico
Os ataques de ursos atingiram recordes históricos no Japão, e a resposta passou por uma criatura perturbadora: o Monster Wolf, um lobo robótico que uiva, pisca LEDs vermelhos e engana os animais com mais de 50 sons diferentes. A procura disparou de tal forma que a empresa já não consegue dar resposta às encomendas.
O Japão enfrenta uma crise real com ursos. No período 2025-2026, os ataques fatais mataram 13 pessoas, mais do dobro do recorde anterior. Também os avistamentos dispararam para 50 mil ocorrências a nível nacional, no dobro do máximo registado dois anos antes.
Os animais foram vistos a entrar em casas, a vaguear perto de escolas e a semear o caos em supermercados e resorts de termas quentes numa base quase diária.
Em algumas regiões do norte, em abril, os avistamentos foram quatro vezes superiores aos do ano anterior, à medida que os ursos saíam da hibernação.
Em resposta, o número de ursos capturados e abatidos quase triplicou face ao ano anterior, chegando a 14.601 animais, um novo máximo histórico.
Conheça o Monster Wolf do Japão
Uma das soluções mais incomuns para estes recordes vem da Ohta Seiki, empresa sediada em Hokkaido. A empresa fabrica o Monster Wolf, um espantalho robótico com forma de lobo que emite uivos e rosnados a 90 decibéis, audíveis a mais de um quilómetro de distância.
クマ増加に「最新兵器」出現！
北海道・奈井江町の町工場「太田精器」が開発した「モンスターウルフ」が大注目されている！
オオカミの形をした害獣撃退装置で、赤外線センサーが獣を感知すると、真っ赤なLEDの眼光を点滅させながら首を左右に動かし、大音量で威嚇。… pic.twitter.com/93Y9T0avgw
— TotalNewsWorld (@turningpointjpn) May 14, 2026
O aspeto é um tanto perturbador: olhos com LEDs vermelhos, patas e cauda iluminadas a azul, e uma cara ameaçadora de boca aberta, com pelo sintético a cobrir uma estrutura de tubagens metálicas com altifalantes incorporados.
Para evitar que os ursos se habituem, o dispositivo reproduz mais de 50 tipos de sons gravados, incluindo vozes humanas e ruídos eletrónicos.
O pescoço oscila de um lado para o outro e um sensor de infravermelhos deteta e "mira" os animais que se aproximam.
O produto foi lançado em 2016 para proteger colheitas agrícolas de veados, javalis e ursos, e foi inicialmente ridicularizado como um truque sem eficácia.
Fabricado à mão, com meses de espera
Com preços a partir dos 4000 dólares, o Monster Wolf inclui bateria, painéis solares, sensores e altifalantes. A empresa já recebeu cerca de 50 encomendas só este ano, mais do que o volume habitual de um ano inteiro.
Fazemo-los à mão. Neste momento não conseguimos produzi-los depressa o suficiente. Estamos a pedir aos clientes que aguardem dois a três meses.
Admitiu Yuji Ohta, presidente da empresa, para quem o salto na procura reflete uma mudança de mentalidade.
Na sua perspetiva, "a consciencialização para a segurança face aos ursos melhorou".
Houve também um reconhecimento crescente de que o nosso produto é eficaz.
A maioria das encomendas vem de agricultores, operadores de campos de golfe e trabalhadores em zonas rurais do Japão, como operários da construção civil.
Entretanto, a Ohta Seiki está a melhorar o Monster Wolf, equipando-o com rodas para que possa perseguir animais ou patrulhar percursos específicos.
Além disso, está a desenvolver uma versão portátil para caminhantes, pescadores e crianças em idade escolar, e a explorar a integração de câmaras com Inteligência Artificial nos modelos futuros.
Imagem: SCMP