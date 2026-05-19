“Está incontrolável”: Linux sucumbe ao “dilúvio interminável” de falhas descobertas pela IA

As últimas semanas foram complicadas para o Linux e para a sua segurança. Várias falhas com muitos anos foram descobertas e vão agora ser resolvidas. Numa face menos visível, tÊm surgido muitos mais relatos, que estão a criar "dilúvio interminável" de falhas descobertas pela IA. Esta é uma situação incontrolável e Linus Torvalds quer uma mudança.

Desabafo de Linus Torvalds e o impacto no Linux

O modelo de desenvolvimento do Linux está a enfrentar um teste de resiliência imprevisto devido ao uso indevido da IA generativa. Um fluxo contínuo de relatórios automatizados, submetidos por utilizadores que recorrem a estas ferramentas para analisar o código do sistema operativo, está a sobrecarregar os programadores da comunidade com milhares de alertas de segurança incorretos, duplicados ou sem utilidade.

A facilidade de acesso aos modelos de linguagem levou a que entusiastas sem formação técnica profunda passassem a enviar análises em massa. Em suma, muitas vezes na expectativa de receber recompensas por falhas, gerando um volume insustentável de falsos positivos que confundem rotinas legítimas com falhas críticas. O problema escalou ao ponto de motivar uma reação pública de Linus Torvalds.

O criador do Linux, Linus Torvalds, revelou o estado de saturação das equipas ao afirmar que a lista de e-mail dedicada à segurança do projeto. Do que foi descrito, e além disso, esta situação acabou por se tornar "quase inteiramente ingerível, com uma enorme duplicação devido a diferentes pessoas a encontrarem as mesmas coisas com as mesmas ferramentas".

Comunidade altera regras para travar spam da IA

O processo de triagem destas submissões exige uma verificação manual minuciosa para garantir que nenhuma ameaça passa despercebida. Isso acaba por desviar engenheiros qualificados das suas funções essenciais de otimização e desenvolvimento. Perante o cenário de desperdício de tempo e o risco de paralisia nos ciclos de desenvolvimento, os responsáveis pela gestão do Linux decidiram alterar a política de tolerância que vigorava.

A comunidade introduziu diretrizes rígidas para filtrar as submissões e proteger a integridade do ecossistema de código aberto. A partir de agora, as novas regras estipulam que os relatórios vazios de substância técnica ou que sigam padrões óbvios de preenchimento automatizado por IA, sem uma validação humana independente e demonstrável, passarão a ser liminarmente rejeitados e marcados como "Não Aplicável".

Os administradores do projeto deixaram claro que os textos longos e repletos de floreados linguísticos característicos das máquinas já não serão aceites. Com esta postura firme, a liderança do Linux pretende forçar o regresso à qualidade e à concisão das participações legítimas. Querem garantir que os recursos humanos se concentram na correção de ameaças reais que possam afetar a infraestrutura tecnológica mundial.