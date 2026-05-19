Problemas graves no iPhone dobrável! Apple pode ter de adiar o lançamento

Espera-se que a Apple revele este ano uma novidade na sua linha do iPhone. Em setembro a gigante de Cupertino deverá mostrar o iPhone Ultra, o primeiro dobrável da marca. Ainda longe de haver confirmação, surgem agora relatos de problemas graves e que podem adiar o lançamento do iPhone dobrável.

Problemas graves no iPhone dobrável

A Apple terá encontrado um problema inesperado no desenvolvimento do iPhone Ultra, o primeiro smartphone dobrável. Este contratempo pode ter consequências graves para o lançamento previsto para setembro, juntamente com o iPhone 18 Pro e Pro Max. Segundo o Instant Digital, com bom histórico dr informações sobre futuros lançamentos Apple, a empresa encontrou um problema de fiabilidade na dobradiça do iPhone dobrável.

Segundo informações disponíveis, a dobradiça do iPhone Ultra não cumpre, alegadamente, os padrões de qualidade estabelecidos pela empresa para o modelo dobrável. A fonte indica que este problema precisa de ser resolvido "com absoluta perfeição", caso contrário, poderá ter um impacto negativo nos planos da empresa. Neste último ponto, a história torna-se um pouco confusa.

Segundo a publicação original do Instant Digital, isto pode levar a algum tipo de atraso. No entanto, não fica claro se isto significa um adiamento do lançamento do iPhone dobrável ou se este problema simplesmente forçará a Apple a trabalhar num prazo mais curto para finalizar esta variante Ultra. Alguns órgãos de comunicação que noticiaram o facto mencionaram a possibilidade de um "adiamento indefinido" para o iPhone dobrável.

Apple pode ter de adiar o lançamento

Enquanto isso, outros optaram por se focar em possibilidades menos pessimistas. De qualquer forma, se a Apple estiver realmente a ter problemas de fiabilidade com o iPhone Ultra, terá de trabalhar contra o tempo para os resolver. Numa publicação posterior, a mesma fonte indicou que não acreditava que o problema com a dobradiça do iPhone dobrável afetasse o seu anúncio e data de lançamento.

De acordo com o Instant Digital, embora o desenvolvimento do dispositivo possa sofrer atrasos, a Apple pode ter tempo suficiente para resolver o problema. Sem dúvida que as opções em consideração são contraditórias. Que os padrões de fabrico da Apple são elevados não é novidade. Se a dobradiça do iPhone dobrável apresentar realmente problemas de fiabilidade, podem não ser tão fáceis de resolver.

Se a correção exigir a reformulação do componente ou a troca de um material, pode ser mais complexo do que se imagina. Como sempre, qualquer conversa sobre produtos Apple ainda não anunciados deve ser encarada com cautela. No entanto, se a empresa não conseguir atingir o mesmo nível de fiabilidade num componente essencial do iPhone Ultra, como a dobradiça, este poderá ser um grande problema. Se tudo correr bem, o iPhone dobrável deverá ser anunciado em setembro.