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Problemas graves no iPhone dobrável! Apple pode ter de adiar o lançamento

· Apple 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Vim Menti says:
    19 de Maio de 2026 às 09:48

    nem um dobrável em condições conseguem fazer, IA era o ia mas já não vai… enfim

    Responder
  2. Zé Gato says:
    19 de Maio de 2026 às 11:19

    Nem faz falta nenhuma. Acho uma tendência um bocado estupida, esta “moda” dos dobráveis e as vendas dizem mesmo isso.

    Responder
  3. Tiago Ferreira says:
    19 de Maio de 2026 às 12:08

    Concordo plenamente com a posição da Apple caso o iPhone Ultra seja mais uma vez adiado (caso seja impossível cumprir a data de lançamento), porque vejamos, se a Apple fechasse os olhos aos padrões de qualidade exigidos pela marca, em prol da pressão da mídia ou até mesmo dos seus acionistas, tornar-se-ia um problema muito maior se após o seu lançamento, começassem a surgir problemas que a Apple teria ignorado. Até porque a Apple já nos habituou à qualidade dos seus produtos duradouros, e acabaria por mais uma vez manchar a imagem da marca, algo que a Apple não quer mais uma vez repetir. Contudo, para aqueles que tenham memória curta, a Samsung foi exemplo disso mesmo, quando anunciou o lançamento do Galaxy Fold em Fevereiro de 2019, com a data de lançamento anunciada para Setembro de 2019 na Coreia do Sul, surgiram falhas Abril de 2019 no display que piscava e também problemas nas dobradiças.

    Responder

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