Novos ícones da Google Workspace já estão a chegar aos utilizadores

A Google começou a disponibilizar os novos ícones das aplicações Workspace, trazendo um visual mais moderno e alinhado com a identidade gráfica recente da empresa. As alterações incluem novos tons, cantos arredondados e mudanças em várias apps populares.

Algumas aplicações receberam mudanças profundas

A Google está finalmente a lançar os novos ícones das aplicações Workspace para todos os utilizadores. Depois de terem surgido em fugas de informação no mês passado, os novos visuais começaram agora a aparecer de forma mais abrangente em várias plataformas e dispositivos.

A principal diferença está no novo estilo gráfico adotado pela empresa. Os ícones abandonam o design plano e passam a apresentar gradientes suaves, com transições entre tons mais claros e escuros. A abordagem segue a mesma linha visual introduzida no logótipo da Google há cerca de um ano.

Nem todas as aplicações foram alteradas da mesma forma. Em apps como Chat, Meet e Calendar, a Google optou por simplificar os esquemas de cores, trocando o tradicional visual multicolorido por tons dominantes únicos.

Esta decisão poderá ajudar a distinguir melhor algumas aplicações, embora existam utilizadores que considerem os novos ícones menos intuitivos à primeira vista.

Já aplicações como Google Docs, Sheets e Slides mantiveram grande parte da identidade original. Ainda assim, existem pequenas alterações no formato dos ícones. No caso do Sheets e do Slides, os ícones passaram a surgir em formato horizontal, refletindo melhor a forma como estes serviços são normalmente utilizados.

Google Drive e Keep estão entre os mais alterados

O Google Drive foi uma das aplicações que recebeu mudanças mais evidentes. O ícone ganhou cantos arredondados e perdeu alguns detalhes visuais antigos, incluindo o pequeno apontamento vermelho que surgia na zona inferior direita.

O Google Keep também mudou drasticamente. O antigo ícone com fundo amarelo deu lugar a uma simples lâmpada amarela sem moldura. Para quem utiliza frequentemente a aplicação, poderá ser necessário algum tempo de adaptação até reconhecer imediatamente o novo símbolo.

O Gmail, apesar de também ter sido atualizado, apresenta mudanças mais subtis. Ainda assim, o resultado final parece mais limpo e consistente com o restante ecossistema visual da Google.

A chegada destes novos ícones acontece poucos dias antes do início do Google I/O, o evento anual da tecnológica dedicado a software e serviços. A expectativa é que a empresa revele ainda mais novidades relacionadas com design, inteligência artificial e mudanças visuais no Android e restantes plataformas.

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