Robô humanoide ajudou a limpar a neve de uma rua em Nova Iorque. Veja o vídeo!

Após uma grande tempestade de neve, nos Estados Unidos, um robô humanoide foi visto a ajudar na limpeza de uma rua, mostrando ser capaz de ir além do trabalho de armazém.

A robótica evoluiu de máquinas industriais rígidas, programadas para executar apenas uma tarefa repetitiva, para sistemas cada vez mais versáteis e adaptáveis.

O avanço da Inteligência Artificial, da visão computacional e dos sensores permitiu criar robôs capazes de compreender o ambiente, tomar decisões em tempo real e operar em contextos imprevisíveis, desde armazéns e hospitais até cenários urbanos ou de emergência.

O objetivo das empresas de robótica é, hoje, desenvolver máquinas que sejam capazes de mudar rapidamente de função e colaborar com humanos, compreendendo-os, não apenas para eficiência industrial, mas para responder a desafios do mundo real.

Assim, juntando-se aos muitos robôs que já conhecemos por aqui, este foi visto a limpar neve!

Tempestade levou um robô humanoide para um contexto real

Na segunda-feira, uma grande tempestade de neve atingiu o nordeste dos Estados Unidos, forçando milhões de pessoas a ficarem em casa perante fortes alertas de vento e nevão, paralisações de transporte, e fecho de escolas e empresas.

Enquanto meteorologistas avisavam que a tempestade era a mais forte da década, com a neve a quebrar recordes de acumulação, um robô tratava de limpar as ruas.

Pelo menos, foi o que a Reflex Robotics procurou mostrar com um vídeo nas redes sociais.

Fundada em 2022, nos Estados Unidos, a startup aproveitou o momento para mostrar que o seu robô humanoide com rodas é capaz de limpar a neve das ruas e passeios.

Embora tenha sido essencialmente uma demonstração pública das capacidades do robô, e não um serviço contratado à escala municipal, a empresa procurou mostrar que o seu robô generalista consegue usar ferramentas humanas normais e operar num ambiente urbano imprevisível. Neste caso, com frio e neve.

Fora do armazém, onde é visto na maioria dos vídeos da empresa, o robô demonstrou ter coordenação motora para tarefas reais.

Pelo Reddit, houve quem apontasse que a tarefa que ele estava a executar não era eficiente para aquele formato e que um limpa-neves tradicional faria um trabalho melhor. Contudo, outros internautas perceberam a intenção da empresa: demonstrar destreza.

Além disso, houve quem comentasse que era a primeira vez que via "um robô a fazer um trabalho a sério, algo que normalmente seria necessário uma pessoa para fazer".