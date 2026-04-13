Robôs humanoides invadem ruas de Pequim num ensaio geral para a meia-maratona de 2026

Depois de ter juntado robôs humanoides e seres humanos numa corrida épica, em 2025, a China volta a reunir-nos com as máquinas, numa nova edição da meia-maratona de Pequim, marcada para este mês. Os robôs humanoides já estiveram a testar as suas habilidades nas ruas da capital chinesa. Veja os vídeos!

Depois de terem sido vistos a treinar na rua, em março deste ano, um ensaio geral da meia-maratona de robôs humanoides de 2026 foi realizado entre a noite de 11 de abril e a madrugada de 12 de abril, na Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico, de nome E-Town, em Pequim, antes da corrida oficial marcada para 19 de abril.

Com mais de 70 equipas, incluindo quatro internacionais, o ensaio simulou todos os cenários-chave, incluindo os seguintes:

Navegação no percurso;

Gestão de eventos;

Coordenação de equipamentos;

Resposta a emergências.

O objetivo é claro: garantir uma competição tranquila e segura.

Depois de uma edição caricata, em 2025, a edição deste ano conta com a participação de mais de 100 equipas, num aumento de quase cinco vezes em comparação com o ano passado.

Navegação autónoma em destaque na meia-maratona de 2026

A competição abrange duas categorias principais: navegação autónoma e controlo remoto, com as equipas da primeira a representarem cerca de 40% do total. A navegação autónoma em larga escala é, aliás, um dos grandes destaques desta edição.

Os robôs têm de perceber e reagir a ambientes complexos e dinâmicos, o que exige uma elevada capacidade computacional. Ao mesmo tempo, a corrida de longa distância coloca à prova a autonomia das baterias e a gestão de energia, enquanto a manutenção do equilíbrio dinâmico e o controlo preciso da marcha requerem ajustes de postura ao milissegundo para evitar quedas.

Segundo o CGTN, o evento atualizou o seu regulamento, com regras mais rigorosas sobre intervenção humana, procedimentos de partida e corrida mais científicos, sistemas de pontuação e penalização mais claros, gestão de reabastecimento e equipamentos mais normalizada, e protocolos de segurança e emergência mais robustos.

À semelhança da meia-maratona do ano passado, o arranque oficial da corrida de 2026 representará um passo importante para a indústria da robótica, acelerando a transição dos robôs humanoides de protótipos laboratoriais para aplicações no mundo real.