O Optimus também ginga! Novo vídeo mostra evolução do robô humanoide da Tesla

A Tesla tem ambições notáveis para o seu Optimus, nomeadamente a produção em massa de uma máquina capaz de ajudar nas mais variadas tarefas. Com progressos paulatinos, a fabricante mostrou, agora, que o seu robô humanoide também ginga!

O diretor-executivo da Tesla não esconde o entusiasmo relativamente ao robô humanoide da empresa. De facto, desde a apresentação do primeiro protótipo, o Optimus tem revelado mais e mais habilidades, das mais simples às mais complexas, preparando-se para a sua produção em massa.

Na perspetiva de Elon Musk, o robô humanoide eliminará a necessidade de realizar tarefas monótonas, manualmente, como limpar, cortar a relva ou dobrar roupa, executando-as pelos seres humanos.

Após várias aparições públicas recentes, incluindo uma na Neural Information Processing Systems e NeurIPS Conference, o robô foi mostrado a gingar. Leu bem!

Conforme mostrado no vídeo, o robô humanoide da Tesla conseguiu fazer uma corrida que, embora leve, mostra um movimento muito humano, uma leveza e desenvoltura notáveis para uma máquina.

Movimento das mãos e dedos são um desafio para a Tesla

Mais do que caminhar ou correr com aspeto humano, contudo, o robô terá de ser capaz de manusear objetos com destreza. Este tem sido, aliás, um dos maiores desafios da Tesla, recentemente.

Numa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre, o diretor-executivo da empresa explicou que "é uma coisa incrivelmente difícil, especialmente criar uma mão que seja tão hábil e capaz quanto a mão humana".

Quanto mais se estuda a mão humana, mais se percebe o quão incrível ela é e porque precisa de quatro dedos e um polegar, porque os dedos têm certos graus de liberdade, porque os vários músculos têm forças diferentes e os dedos têm comprimentos diferentes. Acontece que tudo isso existe por uma razão.

Anteriormente, o Optimus foi mostrado a manusear objetos delicados, como ovos. Contudo, a Tesla deverá querê-lo aprimorado, por forma a evitar incidentes, aquando da produção em massa e da chegada do robô humanoide aos clientes.

