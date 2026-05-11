Portal anónimo permite denunciar condutores perigosos de motas e bicicletas elétricas

Uma cidade lançou um portal anónimo para que os residentes denunciem condutores perigosos de motas e bicicletas elétricas de alta potência, bem como motos todo-o-terreno. A medida surge numa altura em que as autoridades admitem dificuldades no controlo deste fenómeno.

As ruas e trilhos dos subúrbios norte-americanos estão cada vez mais tomados por motas e bicicletas elétricas de alta potência, bem como motos todo-o-terreno.

O crescimento acelerado deste tipo de veículos tem colocado os departamentos da polícia do país numa posição difícil, à medida que procuram perceber como podem fiscalizar condutores que, muitas vezes, conseguem fugir quando avistam as autoridades.

Neste cenário, uma cidade no sul de Denver, no Colorado, de nome Parker, decidiu dar uma resposta diferente ao problema: pedir ajuda aos próprios cidadãos.

Um portal anónimo para denunciar comportamentos perigosos

Recentemente, o Departamento de Polícia de Parker lançou a ferramenta E-Bike, Dirt Bike, & E-Motorcycle Safety Reporting, um formulário online que permite aos residentes submeter denúncias de forma anónima.

Através do portal, qualquer pessoa pode fazer o seguinte:

Indicar a localização da ocorrência;

Descrever o condutor;

Detalhar o comportamento observado.

As opções disponíveis no formulário incluem situações como acrobacias na estrada, mudanças de faixa perigosas, ignorar sinais de paragem e até uma opção que indica "sem ações perigosas, apenas a circular".

Este último ponto é relevante, pois demonstra que as autoridades pretendem recolher dados mais abrangentes sobre a circulação deste tipo de veículos, e não apenas registar infrações.

Motas elétricas vs. bicicletas elétricas: a distinção que importa

A polícia de Parker faz questão de distinguir os tipos de veículos:

Por um lado, as bicicletas elétricas convencionais , concebidas para deslocações urbanas, trilhos de lazer e uso recreativo.

, concebidas para deslocações urbanas, trilhos de lazer e uso recreativo. Por outro, as motas elétricas e motos todo-o-terreno.

Segundo o departamento, muitos condutores destas últimas circulam sem carta de condução, sem seguro e sem matrícula, causando, além disso, danos em parques, trilhos e propriedade privada.

Para reforçar a gravidade da situação, as autoridades de Parker citaram um caso recente, na Califórnia, que gerou grande polémica.

Uma mãe foi acusada de homicídio involuntário depois de o seu filho de 14 anos ter alegadamente atropelado e matado um homem de 81 anos enquanto conduzia uma mota elétrica.

O caso tornou-se um exemplo recorrente nos argumentos das autoridades sobre os riscos reais associados à utilização indevida de veículos elétricos de alta potência por menores e condutores sem habilitação.

De facto, o fenómeno não se limita ao Colorado, verificando-se um aumento significativo do uso ilegal deste tipo de veículos em todo o país.

Servirá esta medida apenas para vigilância dos condutores?

A criação deste sistema não é isenta de controvérsia. Na prática, o portal transforma os residentes numa rede de fiscalização descentralizada, permitindo denúncias anónimas sem qualquer contacto direto com as forças de segurança.

Apesar de os apoiantes da medida verem nela um avanço na segurança pública, os críticos poderão vê-la como mais um passo na expansão da vigilância ao quotidiano dos transportes e da mobilidade urbana.

Um residente local ouvido pela publicação Carscoops opinou que "isto não é um problema de bicicletas elétricas ou de motas", mas antes "um problema de pessoas".

Se os miúdos fogem à polícia, é um problema de educação. De qualquer forma, é uma questão de quem conduz, não do meio de transporte.

Entretanto, com o portal aberto, resta aguardar para perceber se o modelo de Parker se vai tornar numa referência para outras cidades norte-americanas e de outros países do mundo, ou se irá apenas aquecer o debate sobre vigilância e micromobilidade.

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