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Portal anónimo permite denunciar condutores perigosos de motas e bicicletas elétricas

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Byte Bandit says:
    11 de Maio de 2026 às 12:21

    Portal cobarde. O mundo está perdido.

    Responder
  2. abdu says:
    11 de Maio de 2026 às 12:34

    sendo assim também deveria dar para denunciar veículos automóveis em excesso de velocidade, manobras perigosas, mudança de faixa sem piscas, etc …

    Responder
  3. Max says:
    11 de Maio de 2026 às 13:20

    “Parker, uma vila de 65.000 habitantes, suburbana, considerada o “dormitório de luxo” de Denver.
    Os parques estão imaculados, e o silêncio impera depois das 21H. O foco é a qualidade de vida e a segurança. Escolhe-se Parker quem quer paz, escolas públicas para os filhos e uma vida comunitária estável.
    Está rodeado de trilhos de terra, pradarias com as Montanhas Rochosas ao fundo. Compram-se ou alugam-se casas unifamiliares, com jardins grandes e duas garagens.
    Mas a denúncias relativamente a veículos de duas rodas motorizados são uma parte do sistema de vigilância – as autoridades de Parker e do Colorado promovem ativamente as denúncias anónimas como uma ferramenta fundamental da segurança comunitária.
    O sistema principal chama-se Metro Denver Crime Stoppers, com anonimato garantido.
    Além desse sistema a polícia de Parker usa também o sistema chamado CapLogic, de denúncias sem suspeitos, como vandalismo, roubo de bens de baixo valor, em que não há suspeitos, mas permite à polícia mapear áreas problemáticas.” (Gemini)
    Com esta panafernália toda ainda de precisaram de um sistema para veículos motorizados de duas rodas?!

    Responder
  4. Feliz100Ti says:
    11 de Maio de 2026 às 13:28

    Aquele fraquinho pela PIDE nunca desapareceu

    Responder
  5. Guilherme says:
    11 de Maio de 2026 às 14:01

    PIDE V2.0

    Responder
  6. Maçä mais que Podre says:
    11 de Maio de 2026 às 14:11

    pra cá também é para ontem, estou farto das bestas com mania de passar do meio das faixas, mania de ultrapassarem pela direita, aprendam a estar nas filas como os outros.

    Responder

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