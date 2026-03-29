Aviso de Segurança: novas regras para Power banks em voos
A ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional) anunciou novas restrições ao transporte de power banks em voos comerciais, numa medida que pretende aumentar a segurança da aviação a nível global.
Os power banks, baterias portáteis muito utilizadas para carregar smartphones, tablets e outros dispositivos, passam agora a estar sujeitos a requisitos mais rigorosos, sobretudo devido ao risco associado às baterias de iões de lítio.
Estas baterias, quando danificadas ou mal acondicionadas, podem sobreaquecer e até provocar incêndios, um cenário particularmente perigoso dentro de uma aeronave.
Power banks em voos: o que muda na prática?
Segundo a ICAO, as novas orientações incluem:
- Transporte exclusivo na bagagem de mão (proibidos no porão);
- Limites mais claros na capacidade das baterias (medida em Wh);
- Transporte de apenas dois power banks com baterias de lítio
- Proibição do seu recarregamento a bordo
- Regras mais apertadas para embalamento e proteção contra curto-circuitos;
- Maior fiscalização por parte das companhias aéreas e autoridades aeroportuárias.
Estas medidas alinham-se com práticas já adotadas por várias companhias aéreas, mas passam agora a ter um enquadramento mais uniforme a nível internacional.
A decisão surge após vários incidentes reportados que envolveram baterias de lítio em voos, reforçando a necessidade de prevenir situações de risco.
A ICAO sublinha que estas alterações não pretendem proibir o uso de power banks, mas sim garantir que são transportados de forma segura.
O que deve fazer antes de viajar?
Se vai viajar nos próximos tempos, convém:
- Verificar a capacidade (Wh) do seu power bank - pode saber mais aqui
- Transportá-lo sempre consigo na cabine;
- Evitar levar equipamentos danificados ou de origem duvidosa;
- Consultar as regras específicas da sua companhia aérea.
New power bank restrictions will safeguard international aviation