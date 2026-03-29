Aviso de Segurança: novas regras para Power banks em voos

A ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional) anunciou novas restrições ao transporte de power banks em voos comerciais, numa medida que pretende aumentar a segurança da aviação a nível global.

Os power banks, baterias portáteis muito utilizadas para carregar smartphones, tablets e outros dispositivos, passam agora a estar sujeitos a requisitos mais rigorosos, sobretudo devido ao risco associado às baterias de iões de lítio.

Estas baterias, quando danificadas ou mal acondicionadas, podem sobreaquecer e até provocar incêndios, um cenário particularmente perigoso dentro de uma aeronave.

Power banks em voos: o que muda na prática?

Segundo a ICAO, as novas orientações incluem:

Transporte exclusivo na bagagem de mão (proibidos no porão);

Limites mais claros na capacidade das baterias (medida em Wh);

Transporte de apenas dois power banks com baterias de lítio

Proibição do seu recarregamento a bordo

Regras mais apertadas para embalamento e proteção contra curto-circuitos;

Maior fiscalização por parte das companhias aéreas e autoridades aeroportuárias.

Estas medidas alinham-se com práticas já adotadas por várias companhias aéreas, mas passam agora a ter um enquadramento mais uniforme a nível internacional.

A decisão surge após vários incidentes reportados que envolveram baterias de lítio em voos, reforçando a necessidade de prevenir situações de risco.

A ICAO sublinha que estas alterações não pretendem proibir o uso de power banks, mas sim garantir que são transportados de forma segura.

O que deve fazer antes de viajar?

Se vai viajar nos próximos tempos, convém:

Verificar a capacidade (Wh) do seu power bank - pode saber mais aqui

Transportá-lo sempre consigo na cabine;

Evitar levar equipamentos danificados ou de origem duvidosa;

Consultar as regras específicas da sua companhia aérea.

New power bank restrictions will safeguard international aviation