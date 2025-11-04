A espera acabou! WhatsApp no Apple Watch já está disponível para todos

A nova aplicação do WhatsApp para o Apple Watch já está disponível para todos! O lançamento acontece poucos dias depois do início dos testes beta da aplicação, pelo que Mark Zuckerberg e a sua equipa não perderam tempo com este desenvolvimento. Agora, também os utilizadores deste smartwatch podem ter acesso a tudo o que o WhatsApp oferece no pulso.

WhatsApp no Apple Watch disponível para todos

Graças a esta aplicação, o WhatsApp oferece agora uma experiência verdadeiramente completa no Apple Watch. Isto deve-se à introdução de uma grande variedade de características que o farão esquecer o seu iPhone ao interagir com a popular plataforma de mensagens. Segundo a Meta, a nova aplicação incorpora muitas funcionalidades há muito aguardadas. Em primeiro lugar, os utilizadores poderão ler mensagens inteiras diretamente nos seus smartwatches, incluindo mensagens longas.

O WhatsApp para Apple Watch também permitirá aos utilizadores reagir às mensagens utilizando emojis, além de visualizarem claramente as imagens e stickers partilhados numa conversa. Talvez a característica mais impressionante (e conveniente), no entanto, seja a capacidade de gravar e enviar mensagens de voz diretamente do relógio.

Outra novidade do WhatsApp para Apple Watch é o histórico de conversas, que permite visualizar mensagens anteriores de uma conversa sem ter de utilizar o iPhone. Mas não é só; a aplicação também o notifica sobre as chamadas recebidas no seu Apple Watch.

Tudo o que o WhatsApp oferece no pulso

O WhatsApp promete que este é apenas o ponto de partida para oferecer uma experiência muito mais completa no Apple Watch. O que a Meta não confirma é que outros recursos poderão chegar no futuro . No entanto, menciona planos para utilizar o feedback dos utilizadores para o melhorar.

É certamente uma notícia bem-vinda que o pessoal de Menlo Park tenha finalmente começado a oferecer um cliente watchOS completo, em vez da integração incompleta que estava disponível até agora. Com a sua chegada ao Apple Watch, o WhatsApp continua a sua expansão dentro do ecossistema da Apple. Não nos podemos esquecer que, no início deste ano, lançou a sua aplicação para iPad, um marco celebrado após anos de pedidos por parte dos utilizadores.

A nova aplicação WhatsApp para Apple Watch já está disponível na App Store. A Meta indica que, tal como acontece noutras plataformas onde está disponível, a aplicação protege mensagens e chamadas com encriptação de ponta a ponta. Relativamente à compatibilidade, pode ser instalado em qualquer Apple Watch Series 4 ou posterior com watchOS 10 ou posterior.