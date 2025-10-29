Robô humanoide NEO promete livrar as pessoas das tarefas domésticas

Ainda em desenvolvimento, a aprimorar as suas habilidades, os robôs humanoides são uma das promessas que a robótica mais tem reforçado nos últimos tempos, prometendo máquinas verdadeiramente revolucionárias. Disponibilizado, agora, para os consumidores, o NEO procura que cada um desfrute do seu tempo em casa.

Mostrado em setembro do ano passado numa versão Beta e em fevereiro na versão Gamma, o NEO já prometia ajudar as pessoas nas suas tarefas domésticas.

Agora, a 1X anunciou o lançamento da pré-venda do que descreve como "o primeiro robô humanoide pronto para o consumidor do mundo, projetado para transformar a vida em casa".

Com apenas 29,94 kg, o NEO é capaz de levantar 69,85 kg e transportar 24,95 kg, tendo um nível de ruído de 22 dB. A par disso, o NEO possui comunicação integrada com Wi-Fi, Bluetooth e 5G, bem como um altifalante de três estágios na área da pélvis e do peito, proporcionando aos proprietários um sistema de entretenimento doméstico móvel integrado.

O design minimalista, com tons neutros e de malha macia, visa torná-lo ideal para complementar as casas, em vez de as tornar mais visualmente barulhentas.

Um robô humanoide para o dia a dia

Mais do que automatizar as tarefas diárias, o robô oferece assistência personalizada para que as pessoas possam dedicar mais tempo às coisas que importam, não precisando de regressar do trabalho, diariamente, para mais trabalho.

Com funcionalidades "intuitivas e fáceis de usar", bem como uma plataforma de hardware "revolucionária", a 1X promete que o NEO é "o humanoide mais seguro, acessível e capaz do mundo".

O NEO traz a ideia de ficção científica dos robôs do cinema para a realidade, criando espaço para desfrutarmos do nosso tempo em casa, em vez de voltarmos para casa apenas para fazer mais trabalho.

Descreveu a empresa norueguesa, com sede na Califórnia, citando o fundador e diretor-executivo, Bernt Børnich: "Os humanoides foram durante muito tempo algo da ficção científica... depois passaram a ser algo da investigação, mas hoje - com o lançamento do NEO - os robôs humanoides tornaram-se um produto; algo que tu e eu podemos alcançar e tocar".

Na sua perspetiva, "o NEO fecha a lacuna entre a nossa imaginação e o mundo em que vivemos, ao ponto de podermos realmente pedir ajuda a um robô humanoide e essa ajuda ser concedida".

Tarefas domésticas asseguradas

Segundo a 1X, a funcionalidade Tarefas permite aos proprietários dar ao NEO uma lista de tarefas para realizar em casa e agendar uma hora para quando querem que elas sejam concluídas. Desta forma, os proprietários do NEO podem voltar para uma casa mais limpa, diariamente.

Além disso, o robô humanoide pode realizar tarefas em tempo real enquanto o seu proprietário relaxa ou trabalha nas proximidades: com o clique de um botão ou um simples comando verbal, o NEO transforma-se num assistente doméstico pessoal, realizando tarefas como dobrar roupa lavada, organizar prateleiras e arrumar espaços.

Para qualquer tarefa que o NEO ainda não conheça, o proprietário pode agendar um especialista da 1X para orientá-lo em afazeres desconhecidos, ajudando-o a aprender enquanto realiza o trabalho.

Tecnologicamente avançado, o NEO foi concebido para interagir naturalmente, ao mesmo tempo que fornece ajuda e utilidade através da conversa. Destaque para as seguintes características:

Com um large language model (LLM) integrado , o NEO dá aos proprietários acesso instantâneo a conhecimento e assistência personalizada sem depender de dispositivos com ecrãs.

, o NEO dá aos proprietários acesso instantâneo a conhecimento e assistência personalizada sem depender de dispositivos com ecrãs. A inteligência de áudio permite-lhe reconhecer quando está a ser abordado, garantindo que ouve e responde apenas quando apropriado; e a inteligência visual adiciona consciência ambiental, permitindo-lhe usar o que vê para melhorar as interações.

permite-lhe reconhecer quando está a ser abordado, garantindo que ouve e responde apenas quando apropriado; e a inteligência visual adiciona consciência ambiental, permitindo-lhe usar o que vê para melhorar as interações. A inteligência visual adiciona consciência ambiental, permitindo-lhe usar o que vê para melhorar as interações, como reconhecer ingredientes numa bancada de cozinha e sugerir pratos para preparar.

A memória possibilita continuidade nas conversas, permitindo que o NEO se lembre do contexto anterior e adapte as suas respostas ao longo do tempo.

possibilita continuidade nas conversas, permitindo que o NEO se lembre do contexto anterior e adapte as suas respostas ao longo do tempo. Com o modelo de IA da 1X, treinado com dados do mundo real, o NEO é capaz de se adaptar ao ambiente mais diversificado do mundo: a casa.

Disponibilidade

Disponível em pré-venda, o NEO chegará aos primeiros proprietários, em 2026, com a capacidade de lidar com tarefas básicas e, com o uso contínuo, aprenderá e desenvolverá novas habilidades.

O robô humanoide pode ser comprado por 20.000 dólares, estando previsto um modelo de subscrição de 499 dólares por mês.

A 1X começará as entregas do NEO nos Estados Unidos, mas planeia expandir a sua comercialização para outros mercados, em 2027.

