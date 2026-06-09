GNR alerta para burla: o seu veículo foi sinalizado por infração!

Os esquemas fraudulentos continuam a evoluir e os condutores são agora um dos alvos preferenciais dos burlões. Nos últimos dias têm surgido relatos de mensagens que informam falsamente os utilizadores de que o seu veículo foi sinalizado por uma alegada infração, levando-os a clicar em ligações maliciosas.

Burla: vítima é incentivada a aceder a um link

A mensagem, geralmente enviada por SMS (smishing) ou através de aplicações de mensagens instantâneas, alerta para uma suposta infração de trânsito ou problema relacionado com o veículo. Para consultar os detalhes ou evitar penalizações, a vítima é incentivada a aceder a um link.

No entanto, trata-se de uma tentativa de fraude segundo revela a GNR. O objetivo pode passar pelo roubo de dados pessoais, credenciais bancárias ou pela instalação de software malicioso no dispositivo.

As autoridades recomendam que os utilizadores desconfiem de mensagens não solicitadas, sobretudo quando estas criam um sentimento de urgência ou ameaçam com multas e sanções. Antes de clicar em qualquer ligação, deve sempre confirmar a autenticidade da comunicação junto das entidades oficiais.

Caso receba uma mensagem deste género, a recomendação é simples: não clique nos links, não forneça dados pessoais e elimine a mensagem. Se suspeitar que foi vítima da burla, contacte de imediato as autoridades competentes e a sua instituição bancária.

Num contexto em que as campanhas de phishing se tornam cada vez mais sofisticadas, a atenção e a verificação da origem das comunicações continuam a ser as melhores formas de proteção.