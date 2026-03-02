Claude sofre interrupção global e deixa utilizadores sem acesso

O assistente de inteligência artificial (IA) da Anthropic, o Claude, está a registar falhas graves que impedem o seu funcionamento normal em diversas regiões do mundo.

Impacto geral no Claude da Anthropic

Desde o início do dia de hoje, 2 de março de 2026, têm sido reportadas anomalias críticas em todas as vertentes de utilização do Claude. Esta interrupção não se limita a uma geografia específica nem a um único dispositivo, afetando de igual modo a versão web, as aplicações para dispositivos móveis e as integrações profissionais via API.

Os utilizadores podem encontrar dificuldades que variam entre pedidos falhados, tempos de espera excessivos ou respostas inconsistentes por parte do sistema.

A equipa responsável pela infraestrutura da Anthropic iniciou o processo de averiguação pelas 11:49 da manhã, tendo emitido um novo comunicado às 12:06 da tarde para confirmar que a análise do incidente ainda decorre.

Até ao momento, não foi fornecida uma estimativa temporal para a reposição total dos serviços, embora a empresa garanta estar a trabalhar ativamente na resolução destas falhas de conectividade para normalizar a experiência de utilização o mais brevemente possível.

Verifique o status do Claude aqui.

