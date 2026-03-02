PplWare Mobile

Guerra Irão: imagens de satélite mostram a dimensão dos danos nas instalações militares

· Internet 5 Comentários

Imagem: NPR

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Gringo Bandido says:
    2 de Março de 2026 às 14:24

    O governo dos U.S.A. nem ao próprio povo dá satisfações, não passam de um bando de criminosos amorais.

    • Bullseye says:
      2 de Março de 2026 às 14:50

      E tu que não viesses apoiar ditadores. Os Iranianos não parecem muito tristes com a operação e assassinato do supremo lider, apenas para variar a esquerda do ocidente é que se espuma toda com a liberdade dos povos…

      Pessoas como tu mereciam umas férias num desses países que tanto defendem os regimes.

    • Fernando M says:
      2 de Março de 2026 às 15:21

      Vai viver para Cuba ou para Rússia. Parece que lá estará mais perto dos ideais que parece querer transmitir aqui com essa resposta.

  2. Max says:
    2 de Março de 2026 às 14:26

    Além de fechar o estrito de Ormuz, o Irão lançou mísseis sobre israel mas também mísseis e drones sobre vários países árabes. O sentido é claro, levar os países afetados a pressionar os EUA. No meio da confusão, o Kuwait abateu três caças F-15E dos EUA.

  3. Manuel da Rocha says:
    2 de Março de 2026 às 15:26

    Segundo, os media iranianos: 36 Porta-aviões, 640 navios, 23406 aviões e 980 milhões de soldados, inimigos, já foram eliminados.
    O mesmo Irão diz que não perdeu nenhum navio, nenhum lançador, de mísseis, foi atingido e que, em breve, irão lançar 7000 milhões, de mísseis hipersónicos, contra alvos americanos, israelitas e europeus.
    Pelo meio, ninguém explica o porquê, da base aero-espacial, do Irão, Shahroud Space Center, terá sido invadida, por forças especiais (uns dizem israelitas, outros americanos) que, terão roubado/destruído, todos os sistemas de controlo, dos 4 satélites, iranianos. Há até dados, de observadores europeus, civis, que, 2 desses, estão com motores ligados e irão reentrar, na atmosfera, nos próximos dias. Nem os ocidentais, nem o Irão comentam.

