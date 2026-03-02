Guerra Irão: imagens de satélite mostram a dimensão dos danos nas instalações militares
Após o arranque da sua ofensiva militar, os Estados Unidos da América (EUA) e Israel não tardaram a atingir a liderança do Irão. Com os ataques ainda em curso, imagens comerciais de satélite estão a proporcionar uma perspetiva única da dimensão dos danos causados às instalações militares iranianas em todo o país.
A campanha militar dos EUA e Israel começou com um ataque diurno, deixando um rasto de fumo a erguer-se do complexo do ayatollah Ali Khamenei, após o ataque que matou o líder supremo do Irão.
Os EUA e Israel continuaram a atacar alvos em todo o país, com relatos nas redes sociais e nos órgãos de comunicação a contarem que numerosas bases e complexos militares foram atingidos por todo o Irão.
O país respondeu com ataques em várias zonas do Médio Oriente.
Além dos alvos em terra, os EUA terão afundado nove navios da marinha iraniana, conforme partilhado por Donald Trump, numa publicação na sua plataforma Trurh Social.
Apesar de o Comando Central dos EUA não ter confirmado imediatamente esse número, declarando apenas ter atingido um navio de guerra iraniano atracado num porto, diversas imagens de satélite mostram embarcações em chamas na base naval de Konarak, no sul do Irão.
Segundo a National Public Radio (NPR) dos EUA, as imagens revelam danos numa base aérea próxima, onde hangares reforçados foram atingidos por munições de precisão.
Verificaram-se, também, danos numa base de drones na mesma região.
Irão continuará a combater a "agressão estrangeira"
Entretanto, o Irão lançou numerosos drones e mísseis em direção a Israel e a instalações militares norte-americanas, no Bahrein, Kuwait e Qatar.
Ainda que muitos dos drones tenham sido intercetados, vídeos nas redes sociais mostram que alguns conseguiram ultrapassar as defesas aéreas e causar danos em países vizinhos do Golfo. No Dubai, por exemplo, destroços de um drone iraniano danificaram o icónico Burj Al Arab, segundo um comunicado do governo.
Dubai's Burj Al Arab is burning gently. pic.twitter.com/t2j5vV0C71
— Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026
À NPR, no domingo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, declarou que o país continuará a combater a "agressão estrangeira" e a "dominação estrangeira".
Imagem: NPR
O governo dos U.S.A. nem ao próprio povo dá satisfações, não passam de um bando de criminosos amorais.
E tu que não viesses apoiar ditadores. Os Iranianos não parecem muito tristes com a operação e assassinato do supremo lider, apenas para variar a esquerda do ocidente é que se espuma toda com a liberdade dos povos…
Pessoas como tu mereciam umas férias num desses países que tanto defendem os regimes.
Vai viver para Cuba ou para Rússia. Parece que lá estará mais perto dos ideais que parece querer transmitir aqui com essa resposta.
Além de fechar o estrito de Ormuz, o Irão lançou mísseis sobre israel mas também mísseis e drones sobre vários países árabes. O sentido é claro, levar os países afetados a pressionar os EUA. No meio da confusão, o Kuwait abateu três caças F-15E dos EUA.
Segundo, os media iranianos: 36 Porta-aviões, 640 navios, 23406 aviões e 980 milhões de soldados, inimigos, já foram eliminados.
O mesmo Irão diz que não perdeu nenhum navio, nenhum lançador, de mísseis, foi atingido e que, em breve, irão lançar 7000 milhões, de mísseis hipersónicos, contra alvos americanos, israelitas e europeus.
Pelo meio, ninguém explica o porquê, da base aero-espacial, do Irão, Shahroud Space Center, terá sido invadida, por forças especiais (uns dizem israelitas, outros americanos) que, terão roubado/destruído, todos os sistemas de controlo, dos 4 satélites, iranianos. Há até dados, de observadores europeus, civis, que, 2 desses, estão com motores ligados e irão reentrar, na atmosfera, nos próximos dias. Nem os ocidentais, nem o Irão comentam.