Guerra Irão: imagens de satélite mostram a dimensão dos danos nas instalações militares

Após o arranque da sua ofensiva militar, os Estados Unidos da América (EUA) e Israel não tardaram a atingir a liderança do Irão. Com os ataques ainda em curso, imagens comerciais de satélite estão a proporcionar uma perspetiva única da dimensão dos danos causados às instalações militares iranianas em todo o país.

A campanha militar dos EUA e Israel começou com um ataque diurno, deixando um rasto de fumo a erguer-se do complexo do ayatollah Ali Khamenei, após o ataque que matou o líder supremo do Irão.

Os EUA e Israel continuaram a atacar alvos em todo o país, com relatos nas redes sociais e nos órgãos de comunicação a contarem que numerosas bases e complexos militares foram atingidos por todo o Irão.

O país respondeu com ataques em várias zonas do Médio Oriente.

Além dos alvos em terra, os EUA terão afundado nove navios da marinha iraniana, conforme partilhado por Donald Trump, numa publicação na sua plataforma Trurh Social.

Apesar de o Comando Central dos EUA não ter confirmado imediatamente esse número, declarando apenas ter atingido um navio de guerra iraniano atracado num porto, diversas imagens de satélite mostram embarcações em chamas na base naval de Konarak, no sul do Irão.

Segundo a National Public Radio (NPR) dos EUA, as imagens revelam danos numa base aérea próxima, onde hangares reforçados foram atingidos por munições de precisão.

Verificaram-se, também, danos numa base de drones na mesma região.

Irão continuará a combater a "agressão estrangeira"

Entretanto, o Irão lançou numerosos drones e mísseis em direção a Israel e a instalações militares norte-americanas, no Bahrein, Kuwait e Qatar.

Ainda que muitos dos drones tenham sido intercetados, vídeos nas redes sociais mostram que alguns conseguiram ultrapassar as defesas aéreas e causar danos em países vizinhos do Golfo. No Dubai, por exemplo, destroços de um drone iraniano danificaram o icónico Burj Al Arab, segundo um comunicado do governo.

À NPR, no domingo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, declarou que o país continuará a combater a "agressão estrangeira" e a "dominação estrangeira".