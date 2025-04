Fusos Horários: UTC, WET, WEST, CET e CEST! Quais as diferenças?

Fusos horários são divisões da Terra em 24 partes, cada uma com uma hora diferente, baseadas na rotação do planeta. Isso existe porque a Terra gira em torno do seu eixo, e nem todas as regiões têm sol ao mesmo tempo. Saiba a diferença entre os fusos horários UTC, WET, WEST, CET e CEST.

A Terra demora 24 horas a dar uma volta completa (360°). Então, cada fuso horário tem cerca de 15° de longitude (360° ÷ 24 = 15°). O fuso de referência é o UTC (Tempo Universal Coordenado), também conhecido como GMT (Greenwich Mean Time), que passa por Londres (Inglaterra).

Isso significa que quando é meio-dia num lugar, pode ser noite ou manhã noutro, consoante o fuso.

Diferenças entre os fusos horários UTC, WET, WEST, CET e CEST

UTC – Tempo Universal Coordenado

É o fuso de referência mundial.

Não muda com as estações do ano.

UTC = 0h

Serve de base para calcular todos os outros fusos horários.

Exemplo: se forem 12h00 UTC, em Portugal continental no inverno também são 12h00.

WET – Western European Time (Hora da Europa Ocidental)

UTC+0

É o fuso horário usado no inverno em: Portugal continental e Madeira Irlanda Reino Unido Ilhas Canárias (Espanha)



WEST – Western European Summer Time (Hora de Verão da Europa Ocidental)

UTC+1

É o horário de verão dos países que usam WET no inverno.

Usado no verão em: Portugal continental e Madeira Irlanda Reino Unido (lá chamam de BST – British Summer Time) Ilhas Canárias



CET – Central European Time (Hora da Europa Central)

UTC+1

Usado no inverno em países da Europa Central: França Alemanha Itália Espanha (exceto Ilhas Canárias) Bélgica Países Baixos



CEST – Central European Summer Time (Hora de Verão da Europa Central)

UTC+2

É o horário de verão dos países que usam CET no inverno.

Usado no verão em: Os mesmos países acima (França, Alemanha, etc.)



Resumo dos fusos horários

Há um país que está mesmo no livro dos recordes, pois tem 12 fusos horários e chega, em certas alturas, a ter 13. Sabe qual é esse país?