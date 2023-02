Recorde do Guinness: Sabe qual é o país que tem 12 fusos horários?

O nosso planeta é um lugar complexo, mas é assim por variadas razões. Não estamos a falar nos atuais 8 mil milhões de pessoas que vivem atualmente na Terra, nem mesmo nos 108 mil milhões de humanos que já passaram por cá. Não, falámos na complexidade de sistemas que esses próprios humanos criaram para definir o... tempo! Aliás, há um país que está mesmo no livro dos recordes, pois tem 12 fusos horários e chega, em certas alturas, a ter 13. Sabe qual é esse país?

O mundo é um sítio cheio de fusos horários e locais com "pouco tempo"

Quando se pergunta que país tem mais fusos horários, possivelmente o seu cérebro aponta logo para países com a maior área - Rússia, Canadá, EUA, China, etc. - mas não, não acertou. Em vez disso, é melhor pensar na questão em termos de história, colonialismo e extensão global do que em termos de pura massa terrestre.

Surpreendentemente, o país com mais fusos horários é a França com 12 (13 incluindo a sua reivindicação na Antártida), de acordo com o Guinness World Records. Este elevado número deve-se principalmente aos vários territórios em todo o mundo que ainda governa, desde a Polinésia Francesa e ilhas nas Caraíbas até ilhas no Oceano Índico e Pacífico Ocidental.

As faixas de horários observados em França, bem como os seus territórios ultramarinos, são os seguintes:

Voltando um pouco atrás no raciocínio, a ideia solta por detrás dos fusos horários geográficos é dividir o globo em 24 partes, uma para cada hora do dia, com cada fatia a equivaler a 15 graus. Como sempre, as coisas são um pouco mais complicadas na prática.

Isto porque os locais não concordam apenas com um fuso horário estritamente devido a linhas longitudinais num mapa, mas também devido a uma variedade de razões culturais, políticas e geográficas. Só para tornar as coisas um pouco mais confusas, alguns países também têm um fuso horário que fica apenas a meia hora da maioria dos locais. O Nepal é talvez o mais estranho de todos, pois está 15 minutos fora de sincronia com a maior parte do mundo (UTC+5:45).

Como resultado, o mundo tem atualmente 38 fusos horários observados, e não 24. A maioria dos países tem um único fuso horário, embora cerca de 23 países tenham dois ou mais fusos horários. A Rússia e os EUA têm ambos 11 fusos horários, seguidos pela Antártida, Austrália, e o Reino Unido com 9 faixas horárias, depois o Canadá com 6.

Embora a China abranja quase cinco fusos horários geográficos, tem apenas um único fuso horário para todo o país: Hora de Pequim. A Região Autónoma de Xinjiang Uygur, no noroeste do país, passa por vezes pela "hora local de Xinjiang", que está duas horas atrasada, embora tenha havido esforços para erradicar esta prática, numa tentativa de construir a unidade nacional em toda a China.

A Índia também tem um único fuso horário, apesar da sua vasta terra e população colossal. Embora se diga que isto é bom para uma identidade nacional unificada, significa que o sol nasce e cai em alturas muito diferentes, dependendo do local onde se encontra em grandes países que observam um único fuso horário.