Clientes da MEO relatam problemas de serviço em Portugal

Nas últimas horas, clientes da MEO têm vindo a reportar dificuldades no acesso aos serviços da operadora, incluindo falhas na internet fixa, interrupções no serviço de televisão e instabilidade na rede móvel.

Fonte oficial da MEO "confirma uma afetação parcial do serviço de televisão, estando as suas equipas técnicas totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas".

Na plataforma DownDetector, vários utilizadores têm reportado o tipo de problemas que têm sentido.

Resta agora acompanhar a evolução da situação e verificar se a reposição total do serviço decorre dentro do prazo indicado pela MEO, de forma a minimizar o impacto junto dos clientes afetados.