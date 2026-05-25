China lança GPU para rivalizar com a NVIDIA, mas vem tarde e é mais fraca

A China continua empenhada em reduzir a dependência tecnológica do Ocidente, especialmente no setor dos semicondutores. No entanto, a nova placa gráfica da Lisuan Tech mostra que o caminho para competir com gigantes como a NVIDIA ainda será longo.

Gráfica não compete com a NVIDIA

A indústria tecnológica chinesa deu mais um passo na tentativa de criar alternativas nacionais às soluções da NVIDIA e da AMD. A responsável desta vez é a Lisuan Tech, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de semicondutores e placas gráficas para o mercado de consumo, que apresentou oficialmente a sua nova GPU LX-7G100.

Apesar da expectativa criada em torno deste lançamento, os primeiros testes revelam um cenário pouco animador para quem esperava uma verdadeira concorrente às placas gráficas mais recentes da NVIDIA.

A LX-7G100 chegou ao mercado chinês com um preço recomendado de 3299 yuanes, o equivalente a cerca de 420 euros. Tendo em conta este valor, muitos esperavam um desempenho próximo de modelos como a RTX 5060 Ti, que em vários mercados já pode ser encontrada por menos de 400 euros.

No entanto, os testes iniciais mostram uma realidade bastante diferente. Em vez de competir com a nova geração da NVIDIA, a placa da Lisuan Tech aproxima-se mais de uma RTX 3060 lançada em 2021... e mesmo aí fica atrás em vários cenários.

Desempenho abaixo do esperado

Segundo várias análises já divulgadas, a GPU chinesa consegue atingir apenas cerca de 65% do desempenho de uma RTX 3060 em jogos modernos. O problema torna-se ainda mais evidente em títulos mais exigentes, onde surgem falhas de renderização e perdas enormes de desempenho.

Embora as especificações no papel pareçam interessantes, a experiência prática acaba por ficar aquém. A LX-7G100 utiliza o chip gráfico 7G106, inclui 12 GB de memória GDDR6 e oferece uma largura de banda considerada aceitável para o segmento médio.

Ainda assim, existem limitações importantes ao nível do software. O suporte para DirectX 12 continua pouco otimizado e a placa não dispõe de tecnologias equivalentes ao DLSS da NVIDIA ou ao FSR da AMD, funcionalidades cada vez mais relevantes nos jogos atuais.

A Lisuan Tech tentou igualmente promover esta GPU como uma solução capaz de executar modelos de inteligência artificial (IA) localmente. Contudo, o domínio da arquitetura CUDA da NVIDIA continua a ser um enorme obstáculo para qualquer concorrente.

Apesar de a empresa chinesa disponibilizar uma camada de compatibilidade para converter código desenvolvido em CUDA e PyTorch para a sua arquitetura própria, a perda de eficiência é grande. Na prática, tarefas de inferência e treino de modelos de IA tornam-se muito mais lentas do que em placas gráficas da NVIDIA.

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