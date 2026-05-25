Ferrari apresenta o Luce: o novo superelétrico desenhado por Jony Ive, criador do iPhone

A Ferrari revelou finalmente o Luce, o seu primeiro veículo totalmente elétrico, cujo design exterior e interior foi inteiramente concebido pela LoveFrom, a prestigiada agência de Jony Ive, criador do design do iPhone.

O design irreverente do Ferrari Luce

O design exterior do Luce, que certamente dividirá opiniões, é da autoria da LoveFrom, a agência de design fundada por Jony Ive em 2019. Trata-se do primeiro automóvel completo desenhado pela empresa, embora Marc Newson já tenha experiência anterior com o protótipo Ford 021C de 1999.

Distanciando-se das linhas tradicionais da Ferrari, o Luce assemelha-se a um SUV em termos de dimensão, contando com quatro portas e cinco lugares, uma estreia absoluta para a marca do cavalo. O acesso aos bancos traseiros faz-se através de portas de abertura invertida, conhecidas como portas suicidas, que oferecem uma entrada mais e confortável.

No habitáculo, os comandos digitais e analógicos ainda se encontram numa fase preliminar, com várias funcionalidades de software por ativar neste modelo de pré-produção. Contudo, a envolvência dos materiais, com destaque para a pele de alta qualidade, dá-lhe um ambiente acolhedor que contrasta com a frieza inicial dos primeiros protótipos estáticos.

Este habitáculo procura não só cativar os clientes habituais, mas também atrair um novo perfil de condutores para a comunidade Ferrari.

Dinâmica e performance extraordinárias

No plano mecânico, o Luce honra o legado da casa de Maranello com uma potência avassaladora de 1035 cavalos, gerada por quatro motores elétricos independentes, um por cada roda.

Esta arquitetura permite uma distribuição de binário extremamente precisa, o que otimiza o comportamento em curva e a tração em superfícies de baixa aderência.

Equipado com direção às quatro rodas e suspensão ativa, o veículo reduz a sua altura ao solo em 10 milímetros quando atinge velocidades elevadas.

Todo este ecossistema é gerido pela Unidade de Controlo do Veículo (VCU), que analisa as condições da estrada a cada 5 milissegundos.

A energia é fornecida por uma bateria de 122 kWh, compatível com carregamentos rápidos de até 350 kW, estimando-se uma autonomia de 530 quilómetros no ciclo WLTP.

Para colmatar a ausência de ruído típica dos veículos elétricos, a Ferrari desenvolveu um sistema acústico.

Um captor físico instalado no eixo traseiro regista as vibrações reais dos motores, e amplifica-as para criar uma assinatura sonora única que evoca os clássicos motores V8 da marca, sem simular artificialmente um motor de combustão.

Quanto ao preço, o Luce assume-se como o modelo mais caro do catálogo da marca, com um custo inicial estimado em 550.000 euros no mercado italiano. É um valor substancial que reflete a exclusividade e a assinatura de design da LoveFrom.

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