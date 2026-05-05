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Sines recebe investimento de quase 700 milhões de euros para alimentar IA da Microsoft

· Inteligência Artificial 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Death Note says:
    5 de Maio de 2026 às 13:03

    Não!!! Vai destruir o ambiente, aumentar a temperatura, libertar carbono tóxico, roubar a água as populações, secar os campos e aumentar a luz (€), a todos nós.

    Centros de dados = Nuclear, ou pior!
    Em Portugal, não!

    Responder
  2. Guilherme says:
    5 de Maio de 2026 às 13:04

    Aí está a podridão…
    Como precisam de fundos europeus só podem se candidatar se a energia consumida for energia verde e como Portugal tem e barata para eles é um 2 em 1.

    Não se admirem se daqui a 1 ano o governo vir com a desculpa que a energia vai subir 20 a 30%, pois estes centros de AI não empregam quase ninguém e consomem energia e água que não tem lógica para um país pequeno como o nosso.

    Pois não admira que o Antonio Costa foi apanhado nas escutas e outros que tantos a prometer energia mais barata aos americanos que as empresas portuguesas pagam…

    Responder
  3. PGomes says:
    5 de Maio de 2026 às 13:36

    Lá vai o preço da energia eléctrica aumentar por causa destes gajos na Microslop.

    Responder

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