Segurança Social: saiba o valor do complemento mensal à sua reforma

A Segurança Social disponibilizou um simulador que permite ter uma perspetiva do valor do complemento mensal à sua reforma, de acordo com a taxa de adesão pretendida.

Para aderir aos Certificados de Reforma ou fazer a simulação, aceda ao Portal da Segurança Social, menu Trabalho > Reforma e Invalidez > Regime Público de Capitalização – Certificados de Reforma.

Regime Público de Capitalização - Certificados de Reforma

O Regime Público de Capitalização é um regime complementar de adesão individual e voluntária, que permite efetuar contribuições adicionais ao longo da vida ativa do aderente, que serão capitalizadas numa conta em seu nome e convertidas em Certificados de Reforma.

O resultado final é um valor acumulado destinado ao reforço da proteção social do aderente.

O valor acumulado corresponde ao produto do número de certificados de reforma subscritos pelo valor de referência (ou ‘cotação’) dos mesmos.

O valor acumulado só pode ser resgatado no momento em que se verifiquem as condições de aquisição do direito à pensão ou aposentação por velhice ou por invalidez absoluta. Pode saber mais aqui.