Reino Unido quer confirmar idade para imagens de nudez no iPhone e Android
As medidas dos governos para proteger os utilizadores menores de idade tem assumido diversas formas. Se o mais visível é a proibição das redes sociais, há outros que querem medidas mais radicais. O Reino Unido quer agora dar um passo importante e vai exigir à Apple e à Google a verificação de que estes são maiores de idade para aceder ou partilhar imagens de nudez.
Reino Unido quer confirmar idade para nudez
À medida que os governos de todo o mundo aumentam a pressão sobre os gigantes tecnológicos, surgiu uma procura sem precedentes por parte do Reino Unido. Agindo para proteger crianças e mulheres de abusos online, o governo britânico está a solicitar à Apple e à Google que integrem, por defeito, um software de bloqueio de nudez nos seus sistemas operativos para smartphones.
Segundo uma notícia do Financial Times, os responsáveis do Ministério do Interior do Reino Unido estão a defender uma reformulação fundamental dos sistemas operativos iOS e Android. As alterações propostas utilizariam algoritmos com inteligência artificial para detetar e bloquear automaticamente qualquer nudez no ecrã (ao tirar, receber ou enviar fotografias).
A única forma de remover esta barreira seria o utilizador comprovar que é maior de idade. Propõe-se um sistema de verificação da idade utilizando dados biométricos (FaceID/TouchID) ou documentos de identificação oficiais. Por outras palavras, por defeito, todos serão tratados como “crianças”, e apenas aqueles que comprovarem a sua identidade poderão visualizar conteúdos sem censura.
Responsabilidade no iPhone e no Android
Embora o pedido do governo possa parecer utópico, já existe um exemplo. A HMD Global, fabricante de telemóveis da marca Nokia, utiliza nos seus dispositivos um software chamado “HarmBlock”. Este software funciona ao nível do dispositivo e consegue detetar e bloquear automaticamente conteúdo obsceno.
Por detrás desta medida radical do governo está o aumento dos casos de “sextorsão” (chantagem sexual) e de abuso sexual de menores nos últimos anos. As autoridades defendem que esta medida faz parte de uma estratégia para “proteger as mulheres e as raparigas” no âmbito do combate à violência e aos abusos.
No entanto, os defensores da privacidade e os especialistas em tecnologia temem que um sistema de “scan no dispositivo” como este destrua completamente a privacidade do utilizador e abra as portas a uma sociedade de vigilância. A Apple já tinha considerado introduzir uma funcionalidade semelhante (scan CSAM), mas recuou devido à forte reação negativa.
As crianças não devem mexer em telemóveis.