Reino Unido quer confirmar idade para imagens de nudez no iPhone e Android

As medidas dos governos para proteger os utilizadores menores de idade tem assumido diversas formas. Se o mais visível é a proibição das redes sociais, há outros que querem medidas mais radicais. O Reino Unido quer agora dar um passo importante e vai exigir à Apple e à Google a verificação de que estes são maiores de idade para aceder ou partilhar imagens de nudez.

Reino Unido quer confirmar idade para nudez

À medida que os governos de todo o mundo aumentam a pressão sobre os gigantes tecnológicos, surgiu uma procura sem precedentes por parte do Reino Unido. Agindo para proteger crianças e mulheres de abusos online, o governo britânico está a solicitar à Apple e à Google que integrem, por defeito, um software de bloqueio de nudez nos seus sistemas operativos para smartphones.

Segundo uma notícia do Financial Times, os responsáveis ​​do Ministério do Interior do Reino Unido estão a defender uma reformulação fundamental dos sistemas operativos iOS e Android. As alterações propostas utilizariam algoritmos com inteligência artificial para detetar e bloquear automaticamente qualquer nudez no ecrã (ao tirar, receber ou enviar fotografias).

A única forma de remover esta barreira seria o utilizador comprovar que é maior de idade. Propõe-se um sistema de verificação da idade utilizando dados biométricos (FaceID/TouchID) ou documentos de identificação oficiais. Por outras palavras, por defeito, todos serão tratados como “crianças”, e apenas aqueles que comprovarem a sua identidade poderão visualizar conteúdos sem censura.

Responsabilidade no iPhone e no Android

Embora o pedido do governo possa parecer utópico, já existe um exemplo. A HMD Global, fabricante de telemóveis da marca Nokia, utiliza nos seus dispositivos um software chamado “HarmBlock”. Este software funciona ao nível do dispositivo e consegue detetar e bloquear automaticamente conteúdo obsceno.

Por detrás desta medida radical do governo está o aumento dos casos de “sextorsão” (chantagem sexual) e de abuso sexual de menores nos últimos anos. As autoridades defendem que esta medida faz parte de uma estratégia para “proteger as mulheres e as raparigas” no âmbito do combate à violência e aos abusos.

No entanto, os defensores da privacidade e os especialistas em tecnologia temem que um sistema de “scan no dispositivo” como este destrua completamente a privacidade do utilizador e abra as portas a uma sociedade de vigilância. A Apple já tinha considerado introduzir uma funcionalidade semelhante (scan CSAM), mas recuou devido à forte reação negativa.