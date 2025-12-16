Começou a produção! Vem aí o novo all-new Nissan LEAF

O Pplware está em Sunderland (Reino Unido), para celebrar um marco importante na história da Nissan: o início da produção do novo Nissan LEAF. Conheça todas as novidades desta nova geração.

Produzido em Sunderland há mais de uma década, o LEAF foi um verdadeiro pioneiro da mobilidade elétrica de massas. O novo LEAF representa um investimento de cerca de 455 milhões de euros nas operações da Nissan no Reino Unido, reforçando a transição para os veículos elétricos.

Este avanço é impulsionado pelo EV36Zero, o plano da Nissan para uma produção mais sustentável e neutra em carbono.

O novo Nissan LEAF representa uma evolução significativa de um dos veículos elétricos mais icónicos do mundo.

Esta nova geração foi totalmente redesenhada, combinando maior autonomia, tecnologia avançada e um design mais moderno, reforçando a aposta da Nissan na mobilidade elétrica.

Design e Conceito

Visual renovado, com linhas mais aerodinâmicas e um estilo próximo de um crossover/fastback.

Interior mais silencioso e sofisticado, pensado para oferecer conforto e uma experiência de condução moderna.

Melhor eficiência aerodinâmica, contribuindo para maior autonomia.

Bateria e Motor

O novo LEAF está disponível com duas opções de bateria:

52 kWh – autonomia aproximada até 435 km (WLTP)

75 kWh – autonomia até cerca de 600 km (WLTP)

Ao nível do motor elétrico, a potência é de 174 cv (≈130 kW) na versão standard e 215 cv (≈160 kW) na versão de maior desempenho. O binário é de 355 Nm. Dos 0–100 km/h demora 7,6 segundos na versão mais poderosa.

Total Thermal Management

Ao contrário das gerações anteriores do LEAF, que utilizavam apenas arrefecimento passivo a ar (o que limitava o carregamento rápido em condições quentes), o novo modelo com a bateria de 75 kWh utiliza um sistema ativo de Gestão Térmica da Bateria com Arrefecimento Líquido (Liquid-Cooled).

Este sistema gere, de forma integrada, a bateria, o motor elétrico, o sistema de carregamento e o habitáculo, garantindo que todos funcionam na temperatura ideal. Esta tecnologia contribui para tornar o novo Nissan LEAF um veículo eficiente, preparado para o uso diário e para viagens de longa distância.

O novo Nissan LEAF utiliza o calor residual gerado pelo motor elétrico e outros componentes para ajudar a gerir e, em certas condições, a aquecer a bateria, o que é crucial para otimizar o carregamento e a eficiência.

V2L & V2G

O novo Nissan LEAF incorpora tecnologias energéticas avançadas que reforçam o seu papel para além da mobilidade elétrica: V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid). A tecnologia V2L permite utilizar a bateria do Nissan LEAF como fonte de energia para dispositivos externos. O V2G permite que o Nissan LEAF devolva energia à rede elétrica, quando ligado a um sistema compatível.

O interior foi renovado com duplos ecrãs de até 14,3 polegadas e integração nativa com o Google built-in (incluindo Google Maps para planeamento de rotas e Google Assistant).

Ao nível do sistema áudio, o novo LEAF está disponível com o sistema Bose Personal Plus Sound System. Este sistema é composto por 10 altifalantes (speakers). O grande destaque do sistema Bose Personal Plus são os altifalantes integrados no encosto de cabeça do condutor (e/ou passageiro).

Condução Segura e sem Stress

e-Pedal Step Para arrancar, abrandar e parar utilizando apenas o pedal do acelerador.

ProPILOT Assist com Navi-link Com ProPILOT e ligado ao sistema de navegação, o modo cruise control adapta a velocidade definida de acordo com os limites de velocidade e as condições de trânsito em tempo real.

Monitor de Visão 360º 3D Uma vista 3D para identificar quaisquer perigos não visíveis a partir de 8 pontos de vista.



A versão 2026 do Nissan Leaf traz também uma tecnologia de teto que é uma novidade. Trata-se de um teto panorâmico com escurecimento eletrocrómico (ou Inteligente). O teto panorâmico opcional do novo LEAF utiliza a tecnologia eletrocrómica (ou PDLC - Polymer Dispersed Liquid Crystal).

O Novo Nissan LEAF está agendado para chegar ao mercado português no início do segundo trimestre de 2026. O preço para Portugal ainda não foi oficialmente divulgado. Como referência, na Alemanha, os preços rondam os €37.000 para a versão base, e nos €42.000 para a versão de longo alcance.