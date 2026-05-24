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Base de dados de clientes da Rádio Popular estará à venda na dark web

· Segurança 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Byte Bandit says:
    24 de Maio de 2026 às 09:06

    Haverá alguma consequência para esta empresa pelo facto de mais de 300k de clientes terem visto os seus dados pessoais, inclusive moradas de casa, expostos para a Internet? É assustador…

    Responder
    • Guilherme says:
      24 de Maio de 2026 às 10:35

      Não existe empresa que não veja os dados expostos mais dia menos dia.
      Só mesmo aquelas que tem equipas de milhares e milhares de € por mês e mesmo assim se existir interesse os hackers arranjam sempre forma.

      Em vez de culpar as empresas culpem os Rui Pintos desta vida!

      Responder
  2. Patinhas says:
    24 de Maio de 2026 às 09:08

    Dia sem IVA – desconto direto – em todas as bases de dados

    Responder
  3. Justiça says:
    24 de Maio de 2026 às 09:25

    Ja comunicaram a fuga? É obrigatório e caso não o façam, há lugar a coima. Vou estar atento e se nada for feito vou fazer participação.

    Responder
  4. Oraxulo says:
    24 de Maio de 2026 às 09:28

    Gaita , mas Radio Popular ainda existe???

    Há 20 anos que foi a última vez que meti os pés numa dessas lojas, é tão bom o serviço que prestam que nem dá voltar nunca mais….

    Responder

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