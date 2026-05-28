SNS: acesso ilegítimo a dados! Coimas até 20 milhões de euros

O acesso ilegítimo a dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pode resultar em coimas que chegam aos 20 milhões de euros.

SNS: dados na área da saúde é considerada particularmente sensível

O alerta foi deixado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), após terem sido identificadas situações de acesso indevido a informação clínica e pessoal de utentes.

De acordo com as regras previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), o acesso, consulta ou utilização de informação sem autorização constitui uma infração grave, podendo originar sanções avultadas para as entidades responsáveis.

A proteção de dados na área da saúde é considerada particularmente sensível, uma vez que envolve informação clínica, diagnósticos, prescrições e outros dados pessoais dos cidadãos. Assim, qualquer acesso não autorizado pode representar uma violação séria da privacidade dos utentes.

A CNPD relembra ainda que os profissionais de saúde apenas podem consultar informação relacionada diretamente com os cuidados prestados ao doente. Todos os acessos ficam registados nos sistemas informáticos, sendo possível identificar quem consultou os dados e em que momento.

Além das coimas, os casos de acesso indevido podem também originar processos disciplinares e responsabilidade criminal, dependendo da gravidade da situação.

Nos últimos anos, a digitalização dos serviços de saúde trouxe maior rapidez e eficiência ao SNS, mas também aumentou os desafios relacionados com a cibersegurança e a proteção da informação. Especialistas alertam que a sensibilização dos profissionais e a implementação de mecanismos de controlo são fundamentais para evitar abusos.

A segurança da informação continua a ser uma das prioridades nas instituições de saúde, especialmente numa altura em que os ataques informáticos e as tentativas de acesso indevido a dados têm aumentado em toda a Europa.

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