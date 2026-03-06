O WhatsApp está a preparar uma assinatura paga com extras

O WhatsApp prepara-se para lançar uma assinatura paga. Com o nome O WhatsApp Plus, será um serviço premium opcional, que oferecerá acesso a funcionalidades adicionais dentro da app mediante o pagamento de uma mensalidade. Esta nova oferta, que estará brevemente disponível para iOS e Android, ainda está em desenvolvimento.

WhatsApp prepara uma assinatura paga

As funcionalidades adicionais que presumivelmente estarão disponíveis com esta subscrição paga claramente não vão revolucionar a forma como se usa esta app de mensagens da Meta. De acordo com o WABetaInfo, que divulgou a informação, o WhatsApp Plus oferecerá sobretudo acesso a funcionalidades de personalização, além de desbloquear algumas funções atualmente limitadas.

Para os subscritores do WhatsApp Plus, o serviço de mensagens permitiria a personalização do ícone da app, com 14 ícones predefinidos, e oferecerá ainda a opção de escolher uma cor de destaque diferente. Entre os outros benefícios da subscrição do WhatsApp Plus, os utilizadores podem fixar até 20 conversas dentro da app, em comparação com as 3 atuais.

O WhatsApp também estaria a planear oferecer toques adicionais para mensagens e chamadas. São também esperadas outras funcionalidades, como o acesso a stickers exclusivos e reações de mensagens mais imersivas e interativas.

Uma novidade que vai trazer um lote de extras

Muitos questionam se a introdução de uma subscrição paga para o WhatsApp uma decisão acertada. Se o serviço de mensagens da Meta mantiver as funcionalidades anteriormente referidas, parece difícil imaginar que os utilizadores paguem pelo acesso.

A subscrição do WhatsApp Plus será obviamente opcional e sujeita a alterações, mas os benefícios que oferece atualmente parecem bastante limitados. Ou seja, é possível que o WhatsApp seja atualizado com quaisquer funções atualmente gratuitas.

Não é surpresa que o serviço de mensagens remova algumas funções da versão gratuita, mas que também estejam disponíveis para os subscritores Premium. Ainda não há informações sobre preços ou data de lançamento, mas provavelmente, deverá surgir mais informação dentro de algumas semanas. Nessa altura vão ser revelado todos os detalhes desta nova assinatura paga do WhatsApp.