Bug do YouTube irrita utilizadores com anúncios que não se podem fechar

A aplicação do YouTube para Android e iOS está a revelar um comportamento estranho. Surgiu um bug irritante que não parece ser novo. Este novo problema coloca anúncios sobre os vídeos do YouTube que não podem ser fechados.

Bug do YouTube irrita utilizadores

Os relatos sobre um bug do YouTube que afeta os dispositivos móveis são claros e começam a surgir online. O problema ocorre no Android e no iOS enquanto os utilizadores veem vídeos em ecrã inteiro. De acordo com estes relatos, os anúncios de canto aparecem durante os vídeos e não podem ser fechados.

Parece haver vários relatos do problema dos utilizadores no Reddit, mas expressam a mesma frustração. O bug não parece afetar os anúncios que podem ser ignorados antes do vídeo do YouTube. Em vez disso, são os anúncios de canto que ficam fixos no ecrã. Alguns exemplos incluem anúncios de aplicações ou redirecionamentos para websites.

Em ambos os casos, os anúncios não podem ser removidos ou ocultados. A opção para fechar os anúncios está presente, mas não funciona. Os anúncios desaparecem passados ​​cerca de 30 segundos, de acordo com os relatos dos utilizadores.

Anúncios que não se podem fechar nos vídeos

Se não houvesse outra opção, tenderíamos a pensar que o YouTube está a testar um novo formato de anúncio que exibe blocos persistentes no ecrã durante todo o vídeo. Isto provavelmente causaria uma reação negativa significativa — maior do que o próprio bug.

Há relatos anteriores deste bug específico nos anúncios do YouTube. Alguns datam de janeiro de 2026, enquanto outros são do final de 2025. Em ambos os casos, o problema não parece ter sido corrigido pelas atualizações recentes da aplicação. Além disso, o bug parece surgir de tempos a tempos para os utilizadores.

Alguns utilizadores observam que abrir o vídeo num navegador web "resolve" o problema, mas isso não é o ideal para ninguém. O YouTube não confirmou se está a dar atenção a este bug. Até lá, os utilizadores terão de conviver com o anúncio de 30 segundos no canto do ecrã nos seus vídeos.