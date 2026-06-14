OPPO recusa copiar o Liquid Glass no ColorOS 17 e foca-se no desempenho da nova interface

A OPPO decidiu traçar uma linha clara na estratégia de desenvolvimento do seu próximo sistema operativo. Ao contrário dos rumores que circulavam, o ColorOS 17 não vai adotar a linguagem visual Liquid Glass, da Apple. A OPPO recusa copiar esta linguagem visual e foca-se no desempenho da sua nova interface.

OPPO recusa copiar Liquid Glass da Apple

Os rumores que ganharam força indicavam que a interface da OPPO seria redesenhada com base "Liquid Glass", uma imagem associada ao iOS. Sugeriam a introdução de elementos transparentes e efeitos dinâmicos semelhantes aos da concorrência. Esta alegada transformação visual gerou expectativa, já que vários fabricantes Android têm aproximado a estética do seu softwares ao que a Apple apresenta nos seus dispositivos.

Para pôr fim à especulação que crescia, Chen Xi, diretor de design da ColorOS, utilizou a Weibo para clarificar a posição oficial da marca. O executivo foi categórico ao afirmar que o desenvolvimento da ColorOS 17 está totalmente focado em melhorar a experiência do utilizador. De forma direta, garantiu que o novo sistema "não incluirá uma grande reformulação" visual, desmentindo cenários avançados pelos analistas.

Foco na estabilidade chega no ColorOS 17

Com esta posição, a OPPO assume uma rota distinta da concorrência no mercado de smartphones. O diretor de design não hesitou em apontar o comportamento de outras marcas do ecossistema Android face às escolhas da Apple. "Alguns dos concorrentes da OPPO podem estar a perseguir um design semelhante ao Liquid Glass da Apple, mas a OPPO não o fará", sublinhou, demarcando a identidade própria que pretende manter no software.

Esta opção estratégica de priorizar a robustez e a otimização em detrimento da componente estética terá um impacto direto no calendário de lançamento de novas funcionalidades. Chen Xi confirmou que a introdução de novos recursos na interface será mesmo adiada nesta fase inicial. A prioridade imediata da equipa de desenvolvimento é entregar uma plataforma livre de falhas e com um comportamento exemplar no quotidiano.

Calendário de novidades sofre alterações

Isto significa que os utilizadores que esperavam uma revolução visual ou ferramentas inéditas na ColorOS 17 terão de aguardar. As novidades de funcionalidades deverão ser integradas de forma gradual em futuras atualizações incrementais da plataforma, ou então apenas na geração seguinte do sistema operativo. A marca prefere assim a maturidade do software à inovação apressada.

A decisão da OPPO reflete uma maturidade na abordagem ao mercado, onde a estabilidade do sistema começa a ser mais valorizada do que a constante alteração de visual. Ao garantir um sistema operativo mais sólido, a marca foca-se naquilo que os utilizadores mais necessitam no dia a dia. Resta agora aguardar pelo lançamento oficial para perceber como esta filosofia se traduz na prática.