OpenAI lança o GPT-5.4: IA mais avançada da empresa pode controlar o seu computador

A OpenAI acaba de apresentar o GPT-5.4, o seu melhor modelo de linguagem até à data, concebido para transformar a forma como os profissionais interagem com a tecnologia. Esta nova iteração foca-se na automação de processos complexos e na integração profunda com sistemas operativos.

GPT-5.4 da OpenAI traz janelas de contexto alargadas e controlo total do PC

A OpenAI, tecnológica liderada por Sam Altman, introduziu melhorias significativas nos benchmarks, mas a grande inovação reside na capacidade nativa de controlar um computador. Esta funcionalidade permite que a inteligência artificial (IA) execute tarefas diretamente na interface do utilizador.

Além da interação com o sistema operativo, o GPT-5.4 destaca-se por oferecer uma janela de contexto de um milhão de tokens. Esta especificação permite que o modelo processe e analise documentos extremamente extensos, mantendo a coerência em tarefas de longa duração.

É importante notar, contudo, que esta capacidade alargada está restringida ao Codex e à API, não estando disponível na interface convencional do ChatGPT. No que toca à produtividade, o modelo recebeu otimizações para a gestão de folhas de cálculo e análise de dados, sendo agora possível utilizar o ChatGPT diretamente no Google Sheets ou Excel.

Interrupção em tempo real e maior precisão nas respostas

Uma funcionalidade inédita neste modelo é a possibilidade de o utilizador interromper o processo de raciocínio do chatbot. Ao visualizar o plano de pensamento da IA antes de a resposta final ser gerada, torna-se possível ajustar ou redirecionar as instruções em tempo real, poupando tempo e recursos.

Paralelamente, a OpenAI focou-se na redução de alucinações: o GPT-5.4 é 33% menos propenso a inventar informações do que a versão 5.2, apresentando uma redução de 18% na probabilidade de conter erros nas suas respostas estruturadas.

O novo modelo já pode ser acedido através dos planos ChatGPT Plus, Pro e Team, surgindo sob a designação "GPT-5.4 Thinking". O seu antecessor, o 5.2 Thinking, permanecerá ativo apenas até junho. Para o setor do desenvolvimento, a OpenAI disponibilizou as versões GPT-5.4 e GPT-5.4 Pro via API, embora com um aumento de preços.

