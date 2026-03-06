Combustíveis: preços “loucos” para a próxima semana! Prepare a carteira

Tal como já era de prever, o preço dos combustíveis vai disparar já na próxima semana. Prepare a carteira, pois avizinham-se tempos difíceis.

Combustíveis: gasóleo aumenta 23 cêntimos e gasolina 7,5 cêntimos

Depois de várias semanas de relativa estabilidade, os mercados internacionais voltaram a pressionar o preço do petróleo, refletindo-se diretamente nos valores que serão praticados nos postos nacionais. Na próxima semana o preço do gasóleo vai subir 23 cêntimos e a gasolina 7,5 cêntimos.

Tal situação deve-se à instabilidade no Estreito de Ormuz e a suspensão da produção de gás pelo Qatar.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

Governo vai dar desconto "extraordinário" nos combustíveis

O primeiro-ministro tinha assegurado que o Governo introduziria um desconto "extraordinário", caso os combustíveis sofram um aumento superior a 10 cêntimos por litro.

O Governo deve assim garantir um desconto extra e temporário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), por forma a compensar o adicional da receita do IVA e devolvê-lo aos portugueses e empresas.

Além disso, anunciou o reforço das medidas de segurança interna para infraestruturas como aeroportos, portos e embaixadas.