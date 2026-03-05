Parallel Society junta tecnologia livre, privacidade e cultura underground

Lisboa prepara-se para receber um evento diferente de tudo o que normalmente vemos no calendário tecnológico. Nos dias 6 e 7 de março, o bairro de Marvila será palco do Parallel Society Lisbon, uma convergência internacional que junta tecnólogos, investigadores, artistas e comunidades que exploram novas formas de pensar a sociedade digital.

Mais do que uma conferência tradicional, o Parallel Society assume-se como um espaço de experimentação onde tecnologia, cultura e liberdade digital se cruzam. Durante dois dias, participantes de várias partes do mundo reúnem-se em Lisboa para discutir privacidade, descentralização, software livre e novas formas de organização social apoiadas pela tecnologia.

Um evento que mistura tecnologia, comunidade e cultura

O Parallel Society nasce da iniciativa do movimento Logos, uma comunidade internacional que trabalha no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas descentralizadas capazes de reforçar a autonomia das comunidades e a liberdade digital.

A edição de Lisboa reúne uma coligação de organizações e comunidades conhecidas no universo da tecnologia aberta e da privacidade online, incluindo projetos ligados ao Tor Project, MoneroKon, Kleros, PsyDAO e Funding the Commons.

O objetivo é simples, mas ambicioso: juntar pessoas que estão a desenvolver tecnologias e ideias que podem ajudar a construir infraestruturas digitais mais abertas, resilientes e independentes.

Para quem é este evento? Para quem se interessa por privacidade digital, open-source, comunidades tech, descentralização e também para quem gosta de cultura underground e experiências fora do óbvio.

Dia 1: workshops, hackspaces e debates abertos

O primeiro dia do evento assume o formato de “unconference”, um modelo mais aberto e colaborativo onde os participantes não são apenas espectadores, mas também parte ativa da construção das sessões.

Ao longo do dia haverá:

Workshops técnicos

Laboratórios de protocolos e tecnologia descentralizada

Hackspaces e sessões práticas

Debates sobre privacidade, cultura open-source e governação digital

Espaços colaborativos para experimentação e criação

As atividades estarão distribuídas por diferentes zonas temáticas dedicadas a áreas como descentralização, privacidade, cultura tecnológica e comunidade.

Dia 2: quando a tecnologia encontra a música

No segundo dia, o evento transforma-se num verdadeiro encontro cultural. A programação inclui atuações de artistas internacionais e nomes relevantes da cena musical underground.

Entre os artistas já anunciados encontram-se nomes como Moses Boyd, Kode9, Calibre, Apparat e Gilles Peterson, num alinhamento que atravessa jazz contemporâneo, bass culture e eletrónica experimental.

A ideia é criar um ambiente onde tecnologia, cultura e criatividade convivem naturalmente, reforçando a dimensão comunitária do projeto.

Lisboa como ponto de encontro global

Depois de edições realizadas em locais como Zanzibar e Bangkok, Lisboa recebe agora a edição mais ambiciosa do Parallel Society. A escolha da cidade não é casual: nos últimos anos a capital portuguesa tem-se afirmado como um dos principais polos europeus de inovação tecnológica, comunidades digitais e cultura alternativa.

O evento decorre em Marvila, uma antiga zona industrial da cidade que hoje acolhe alguns dos espaços culturais e criativos mais dinâmicos de Lisboa.

Factos curiosos sobre o Parallel Society É um evento sem fins lucrativos : quaisquer lucros são distribuídos por iniciativas locais (ONGs e projetos culturais), com decisão da comunidade.

: quaisquer lucros são distribuídos por iniciativas locais (ONGs e projetos culturais), com decisão da comunidade. Tem dois “mundos” no mesmo fim de semana : um dia de unconference focado em tecnologia cívica + um dia de festival cultural com concertos e DJ sets.

: um dia de unconference focado em tecnologia cívica + um dia de festival cultural com concertos e DJ sets. Os bilhetes já estão à venda e existem opções para diferentes dias e formatos de participação.

Como participar

O acesso antecipado ao evento já está disponível e os interessados podem consultar mais detalhes sobre a programação e inscrições através do site oficial.

Também é possível acompanhar as novidades do evento através do Instagram:

Se gosta de tecnologia, privacidade digital, open-source ou simplesmente de eventos que juntam inovação e cultura, este pode ser um dos encontros mais interessantes a acontecer em Lisboa este mês.