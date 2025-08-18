IFA Berlim 2025: O palco onde o futuro da tecnologia se vai revelar

Setembro está cada vez mais próximo e isso são boas notícias. Significa que estamos cada vez mais perto da data da IFA Berlim 2025. Hoje trazemos mais alguns higlihts e mostramos como se preparar para esta feira única.

A IFA Berlim regressa de 5 a 9 de setembro de 2025 na Messe Berlim, consolidando-se como um dos maiores e mais influentes eventos tecnológicos do mundo. Na edição anterior, que celebrou o centenário da feira, mais de 215 mil pessoas de 138 países percorreram os pavilhões, entre profissionais do setor, jornalistas e entusiastas. Para este ano, as reservas já superam as do ano passado e a organização prevê cerca de 182 mil visitantes e mais de dois mil expositores, incluindo os 30 principais nomes da indústria e um número crescente de startups inovadoras.

Uma experiência que vai além das vitrines tecnológicas

A feira ocupa mais de 150 mil metros quadrados de área expositiva, distribuída por múltiplos pavilhões temáticos. Aqui, marcas como Samsung, LG, Sony e Philips partilham espaço com novas empresas que chegam para apresentar soluções disruptivas.

O visitante pode explorar desde a mais recente geração de televisores e equipamentos de áudio, até avanços em inteligência artificial, mobilidade, saúde digital e gaming.

O IFA Next, que se tornou o polo de inovação e experimentação da feira, volta a receber startups e centros de investigação, enquanto o IFA Global Markets regressa para facilitar encontros B2B no Hall 26, promovendo acordos e parcerias globais.

Já o programa de entretenimento IFA Sommergarten promete atrair milhares com concertos e eventos especiais, incluindo atuações de Max Herre & Joy Denalane, Ikkimel & Friends Open Air e o podcast “Fest & Flauschig” em formato ao vivo.

Interatividade e ligação direta à indústria

Estar na IFA é muito mais do que assistir a lançamentos. É uma experiência imersiva onde é possível testar dispositivos meses antes de chegarem às lojas, falar diretamente com engenheiros e designers, ou assistir a apresentações que moldam a visão de futuro da indústria.

Palcos como o Innovation Stage, com capacidade para mais de mil pessoas, recebem keynotes e anúncios de grande impacto; o Dream Stage oferece um espaço mais próximo para debates especializados; e o Creator Stage acolhe criadores de conteúdo, podcasts e workshops, reforçando o papel da feira como plataforma para novas vozes no setor.

Planeamento para aproveitar ao máximo

A dimensão da IFA exige preparação. Aconselha-se a compra antecipada de bilhetes e reserva de alojamento, já que a cidade atinge taxas de ocupação quase totais durante o evento.

Berlim oferece um dos sistemas de transporte público mais eficientes da Europa, com ligações diretas ao recinto via metro (U-Bahn) e comboio suburbano (S-Bahn). E, para aguentar dias intensos, calçado confortável e uma bateria externa para o telemóvel são indispensáveis.

Berlim, parte da experiência

Fora dos portões da feira, Berlim oferece uma vida cultural vibrante, gastronomia diversificada e uma atmosfera cosmopolita. É o complemento perfeito para dias dedicados à tecnologia, permitindo que a experiência da IFA se estenda para além do recinto e fique na memória como um todo.

Com a aposta reforçada em inteligência artificial, criação de conteúdo e novas formas de interação, a IFA 2025 promete ser mais do que um ponto no calendário tecnológico - será um termómetro global para medir tendências e antecipar o futuro da indústria.