CIM RC quer comprar 348 rádios SIRESP! Preço base 500 mil euros
A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra anunciou a intenção de comprar 348 rádios do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) com um preço base de mais de meio milhão de euros.
Rádios SIRESP para maior eficácia na resposta a situações de emergência
De acordo com as informações, o objetivo passa por reforçar a comunicação e a articulação dos agentes de proteção civil e forças de segurança nos 19 municípios que integram a CIM. O investimento pretende garantir maior eficácia na resposta a situações de emergência, como incêndios rurais, cheias ou outros cenários de risco.
Segundo a entidade, os rádios serão distribuídos de forma a cobrir diferentes serviços municipais de proteção civil, bombeiros e equipas de intervenção rápida, assegurando uma rede de comunicações mais robusta e fiável.
A aquisição será realizada em dois lotes e com um prazo de execução de quatro meses.
Um lote destina-se à compra de 348 rádios SIRESP, com um preço base de cerca de 400 mil euros, e o segundo lote prevê a aquisição de 50 sistemas de comunicação via satélite, com um preço base de cerca de 186 mil euros.
Além da entrega dos equipamentos, o adjudicatário terá também de assegurar formação e participar num simulacro para testar o novo sistema de comunicações.
Basta seguir o dinheiro….
Para se perceber quem é que são os principais interessados nos incêndios!
Sigam o dinheiro… E vão descobrir a raiz do problema.
Deixo uma pergunta, porque é que os subsídios para o desenvolvimento agrícola, mais de 50% são injectados na floresta?
Eu a pensar que terreno agrícola é mais bem cuidado que floresta!
E da comida.
Depois perguntam porque a comida está cara e porque temos tantos incêndios.
É só seguir o dinheiro…
follow the money and you will find the honey
Estes rádios, serão coisa para custar uns 500€.
Estar a compra-los a 3x o preço deles, cheira a esturro.
De qualquer forma, como é que as autoridades perderam 384 rádios?
O que aconteceu aos outros??
Este país está cada vez mais a precisar de um exorcista, pois a justiça parece que não funciona.
Tas a comprar muito caro, o preço no maximo 100 euros o resto e programaçao,existe muito boa gente a roubar os Portuguses
com 5G e satellite são bem mais caros, 1500-2000€
ninguém perdeu radios, não existem é rádios para todos os que precisam
nao diz que se perderam 384… querem é reforçar os q existem
Então como faziam antes??
Também acho estranho, 384un… Quantos bombeiros existe??
Quantos equipamentos existiam antes desta compra?
Eu acho que vamos chegar a conclusão que até a empregada de limpeza vai ter um equipamento! Hahah
Cooperações, de bombeiros, possuem 1 rádio central. Só as ambulâncias, recebem, rádios novos. Carros de bombeiros, tem o rádio e o comandante, também.
Nestes dias, vão 60 carros, só há 70 rádios. Ora, cada equipa, vai separar-se. Alguns carros, vão ficar, em zonas, sem cobertura. E, se o comandante está noutro lado, bombeiros ficam, sem comunicação. É para alargar essa capacidade, que querem comprar, os rádios.
A versão homologada, ronda os 390-540 euros (depende da opção para envio de informações, por banda larga).
Se for, pelos “rádios com satélite”, os mais baratos são 2900 euros. Por agora, só há 1 modelo, aceite, cá, que custa 4950 euros, sem acessórios. Suponho que não será para isso, pois mesmo, nos EUA, só há 1, por quartel, que só pode usar usado, em caso de calamidade.
E que tal uma rede analógica bem desenhada com bastante robustez e repetidores bem desenhados , com varias redundâncias e robustez super dimensionada por um terço desse preço também com backend para digital e satélite? E os radios com melhores antenas e frequências com mais propagação, não era melhor ideia? Vejam a implementação nos Açores, hibrida, e bem feita, sem preços pornográficos.
Essa cá funciona no Alentejo. Se for, para o centro, do país, seriam 80000 milhões de euros, só para antenas… Diz ser técnico MEO: Procure quanto custou (dica: foram, mais de, 700 milhões, de euros!!!) à sua empresa, conseguir cobrir 92,6% de Palmela (Setúbal), numa tarefa que demorou 6 anos e meio. Mesmo assim, há zonas escuras, que nem as 103 antenas, conseguem cobrir.
A seguir queixam-se de que o sistema não funciona e toca de fazer mais uma comissao de mamões. Estes políticos são uma cambada de tansos. Depois admiram-se da subida do chega.