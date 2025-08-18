CIM RC quer comprar 348 rádios SIRESP! Preço base 500 mil euros

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra anunciou a intenção de comprar 348 rádios do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) com um preço base de mais de meio milhão de euros.

Rádios SIRESP para maior eficácia na resposta a situações de emergência

De acordo com as informações, o objetivo passa por reforçar a comunicação e a articulação dos agentes de proteção civil e forças de segurança nos 19 municípios que integram a CIM. O investimento pretende garantir maior eficácia na resposta a situações de emergência, como incêndios rurais, cheias ou outros cenários de risco.

Segundo a entidade, os rádios serão distribuídos de forma a cobrir diferentes serviços municipais de proteção civil, bombeiros e equipas de intervenção rápida, assegurando uma rede de comunicações mais robusta e fiável.

A aquisição será realizada em dois lotes e com um prazo de execução de quatro meses.

Um lote destina-se à compra de 348 rádios SIRESP, com um preço base de cerca de 400 mil euros, e o segundo lote prevê a aquisição de 50 sistemas de comunicação via satélite, com um preço base de cerca de 186 mil euros.

Além da entrega dos equipamentos, o adjudicatário terá também de assegurar formação e participar num simulacro para testar o novo sistema de comunicações.