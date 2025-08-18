PplWare Mobile

CIM RC quer comprar 348 rádios SIRESP! Preço base 500 mil euros

· High Tech 11 Comentários

Autor: Pplware

  1. Ifm says:
    18 de Agosto de 2025 às 14:17

    Basta seguir o dinheiro….

    Para se perceber quem é que são os principais interessados nos incêndios!

    Sigam o dinheiro… E vão descobrir a raiz do problema.

    Deixo uma pergunta, porque é que os subsídios para o desenvolvimento agrícola, mais de 50% são injectados na floresta?

    Eu a pensar que terreno agrícola é mais bem cuidado que floresta!
    E da comida.

    Depois perguntam porque a comida está cara e porque temos tantos incêndios.

    É só seguir o dinheiro…

  2. Miguel says:
    18 de Agosto de 2025 às 15:32

    Estes rádios, serão coisa para custar uns 500€.
    Estar a compra-los a 3x o preço deles, cheira a esturro.

    De qualquer forma, como é que as autoridades perderam 384 rádios?
    O que aconteceu aos outros??

    Este país está cada vez mais a precisar de um exorcista, pois a justiça parece que não funciona.

    • caetano says:
      18 de Agosto de 2025 às 15:41

      Tas a comprar muito caro, o preço no maximo 100 euros o resto e programaçao,existe muito boa gente a roubar os Portuguses

    • Zé Fonseca A. says:
      18 de Agosto de 2025 às 15:43

      com 5G e satellite são bem mais caros, 1500-2000€
      ninguém perdeu radios, não existem é rádios para todos os que precisam

    • Toni says:
      18 de Agosto de 2025 às 15:43

      nao diz que se perderam 384… querem é reforçar os q existem

      • Ifm says:
        18 de Agosto de 2025 às 16:40

        Então como faziam antes??
        Também acho estranho, 384un… Quantos bombeiros existe??
        Quantos equipamentos existiam antes desta compra?

        Eu acho que vamos chegar a conclusão que até a empregada de limpeza vai ter um equipamento! Hahah

    • Manuel da Rocha says:
      18 de Agosto de 2025 às 16:29

      Cooperações, de bombeiros, possuem 1 rádio central. Só as ambulâncias, recebem, rádios novos. Carros de bombeiros, tem o rádio e o comandante, também.
      Nestes dias, vão 60 carros, só há 70 rádios. Ora, cada equipa, vai separar-se. Alguns carros, vão ficar, em zonas, sem cobertura. E, se o comandante está noutro lado, bombeiros ficam, sem comunicação. É para alargar essa capacidade, que querem comprar, os rádios.
      A versão homologada, ronda os 390-540 euros (depende da opção para envio de informações, por banda larga).
      Se for, pelos “rádios com satélite”, os mais baratos são 2900 euros. Por agora, só há 1 modelo, aceite, cá, que custa 4950 euros, sem acessórios. Suponho que não será para isso, pois mesmo, nos EUA, só há 1, por quartel, que só pode usar usado, em caso de calamidade.

  3. Técnico Meo says:
    18 de Agosto de 2025 às 15:41

    E que tal uma rede analógica bem desenhada com bastante robustez e repetidores bem desenhados , com varias redundâncias e robustez super dimensionada por um terço desse preço também com backend para digital e satélite? E os radios com melhores antenas e frequências com mais propagação, não era melhor ideia? Vejam a implementação nos Açores, hibrida, e bem feita, sem preços pornográficos.

    • Manuel da Rocha says:
      18 de Agosto de 2025 às 16:32

      Essa cá funciona no Alentejo. Se for, para o centro, do país, seriam 80000 milhões de euros, só para antenas… Diz ser técnico MEO: Procure quanto custou (dica: foram, mais de, 700 milhões, de euros!!!) à sua empresa, conseguir cobrir 92,6% de Palmela (Setúbal), numa tarefa que demorou 6 anos e meio. Mesmo assim, há zonas escuras, que nem as 103 antenas, conseguem cobrir.

  4. nenufarendiaabrado says:
    18 de Agosto de 2025 às 16:39

    A seguir queixam-se de que o sistema não funciona e toca de fazer mais uma comissao de mamões. Estes políticos são uma cambada de tansos. Depois admiram-se da subida do chega.

