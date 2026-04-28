Sem trabalhadores para carregar malas, companhia aérea aposta em robôs humanoides

A Japan Airlines (JAL) vai lançar um projeto-piloto para testar robôs humanoides nas operações de assistência em terra. De forma inédita, no Japão, a iniciativa surge como resposta à crescente escassez de trabalhadores no setor da aviação.

No Japão, o aumento do turismo tem impulsionado a procura por viagens aéreas, ao mesmo tempo que alimenta um problema silencioso para os viajantes: a falta de trabalhadores que garantam as operações em terra.

Desde carregar bagagens e movimentar contentores até limpar aviões, há tarefas essenciais que dependem inteiramente de mão de obra humana, e esta está cada vez mais escassa, fruto do envelhecimento e da diminuição da população japonesa.

Robôs não substituem os seres humanos. Respondem à falta deles

Perante este desafio, a companhia aérea JAL vai conduzir uma experiência de demonstração em parceria com a GMO AI & Robotics Trading, subsidiária do GMO Internet Group, no aeroporto de Haneda, em Tóquio, que recebe mais de 60 milhões de passageiros por ano.

A empresa tecnológica ficará responsável por fornecer os robôs humanoides e por desenvolver os programas necessários ao seu funcionamento.

Numa primeira fase, os robôs serão testados numa tarefa específica: deslocar contentores de carga dos carrinhos para as proximidades das aeronaves.

Além das operações de movimentação de carga, a JAL está igualmente a estudar a introdução de robôs nas operações de limpeza dos aviões.

Para este efeito, a companhia pondera utilizar robôs de fabrico chinês, numa abordagem que poderá acelerar a adoção desta tecnologia a custos mais competitivos.

A escolha por robôs humanoides não é aleatória. Ao contrário dos robôs sobre rodas, que não conseguem subir escadas e obrigam a modificações no pavimento, os humanoides adaptam-se ao ambiente já existente nos aeroportos, concebidos de raiz para pessoas.

Assim, a sua introdução não implica obras ou alterações de infraestrutura, o que representa uma vantagem logística e financeira considerável.

Numa demonstração para os meios de comunicação social realizada esta semana, um robô com 130 cm de altura, fabricado pela Unitree, com sede em Hangzhou, foi visto a empurrar "timidamente" carga para uma passadeira rolante junto a um avião de passageiros da JAL, conforme descrito pelo The Guardian.

Seres humanos dedicados a outras tarefas

O calendário traçado pela JAL é ambicioso, mas faseado. Até 2028, o objetivo imediato é confirmar se os robôs conseguem efetivamente movimentar contentores de forma autónoma e segura.

A partir dessa data, a companhia pretende colocar os robôs em uso operacional pleno, com a meta de, a longo prazo, automatizar todas as tarefas atualmente desempenhadas por humanos em terra, desde o carregamento de bagagem até à limpeza dos aviões.

A visão da JAL não passa por substituir as pessoas, mas por reposicioná-las.

Em declarações, o presidente da JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, garantiu que recorrer a robôs para as tarefas fisicamente mais exigentes vai, conforme citado pela agência Kyodo, "aliviar inevitavelmente a pressão sobre os trabalhadores", e traduzir-se em ganhos concretos para os funcionários.

Determinadas tarefas essenciais, como a gestão da segurança, continuarão a ser desempenhadas por humanos, segundo Yoshiteru Suzuki.