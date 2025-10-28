OPPO Find X9 chega a Portugal com câmaras Hasselblad de 200MP e bateria enorme

A OPPO anunciou hoje o lançamento global da sua nova série de smartphones topo de gama, a OPPO Find X9 Series, que inclui os modelos Find X9 e Find X9 Pro, prometendo redefinir a experiência do utilizador com inovações significativas em imagem, autonomia e desempenho.

Tal como foi revelado no evento global que aconteceu em Barcelona, esta série combina um sistema de câmaras desenvolvido em parceria com a Hasselblad. Há ainda uma autonomia revolucionária, desempenho de última geração e o novo sistema operativo ColorOS 16.

O salto na fotografia móvel: Hasselblad Master Camera System

O grande destaque da série é o avanço na fotografia. O modelo Find X9 Pro diferencia-se ao apresentar esta câmara telefoto Hasselblad de 200MP, desenvolvida em parceria, com zoom de 3x e um sensor de 1/1.56 polegadas.

O modelo base, Find X9, também oferece um sistema de câmara Hasselblad Master, com uma principal de 50MP (sensor Sony LYT-808), uma ultra grande angular de 50MP e uma telefoto periscópica de 50MP, complementada por uma câmara True Color para reprodução de cores precisa. A série estreia também o LUMO Image Engine, um conjunto de algoritmos de fotografia computacional que melhora a nitidez e a gama dinâmica.

Ambos os modelos são ideais para captar eventos ao vivo e concertos, suportando zoom sem perdas de alta qualidade até 13.2x no Find X9 Pro e oferecendo o Stage Mode para melhor contraste. A gravação de vídeo profissional inclui suporte Dolby Vision HDR em 4K a 120fps na câmara principal de ambos os dispositivos, e também na telefoto do Find X9 Pro.

Autonomia recorde: baterias de 7500mAh na Find X9 Series

No que toca à autonomia, o Find X9 Series apresenta uma nova era de capacidade de bateria. O Find X9 possui uma bateria de 7025mAh, enquanto o Find X9 Pro eleva a fasquia com uma bateria ainda maior de 7500mAh, a maior de um topo de gama da OPPO até ao momento.

Esta capacidade é possível graças à Bateria de Silício-Carbono de terceira geração da OPPO. Ambos os modelos suportam carregamento rápido com fios SUPERVOOC de 80W e carregamento sem fios AIRVOOC de 50W.

Desempenho e design: Dimensity 9500 e durabilidade premium

Alimentados pelo chipset MediaTek Dimensity 9500, os dispositivos garantem um desempenho elevado, suportado pelo motor de gestão de recursos Trinity Engine e câmaras de vapor personalizadas.

A nova série chega com o ColorOS 16, um sistema operativo que promete ser mais inteligente, mais fluido, mais conectado, introduzindo funcionalidades de Inteligência Artificial como o AI Mind Space e o AI Portrait Glow, além de expandir a conectividade entre dispositivos com o O+ Connect para Mac e Windows.

Preço e disponibilidade em Portugal

Em Portugal, o Find X9 Pro (16GB + 512GB, Cinzento Titânio) está disponível a partir de hoje, 28 de outubro de 2025, com um PVPR de 1.299,99€. O Find X9 (12GB + 512GB, Preto Espacial) estará à venda a partir de 3 de novembro de 2025, com um PVPR de 999,99€.

O Find X9 Pro conta ainda com campanhas de lançamento promocionais: de 28 de outubro a 2 de novembro, é oferecido um kit Teleconversor Hasselblad, capa e tripé (avaliado em 549,99€) e, de 3 a 16 de novembro, um smartwatch OPPO Watch X2 (avaliado em 349,99€). Para mais informações sobre a campanha, e para que os consumidores possam registar a sua compra e depois receber o kit, basta aceder ao seguinte link: www.oppocampanhas.pt