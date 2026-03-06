Anthropic é oficialmente um risco para a segurança dos EUA, declarou o Pentágono
Se ontem parecia que as águas estariam a acalmar, o mundo acordou, hoje, a saber que a Anthropic é oficialmente um risco para a segurança dos Estados Unidos da América (EUA), conforme declarado pelo Pentágono.
Conforme está a ser avançado pela imprensa norte-americana, o Pentágono afirmou ter notificado formalmente a Anthropic PBC de que determinou que a empresa e os seus produtos representam um risco para a cadeia de fornecimento dos EUA, segundo um alto responsável da defesa.
O DOW informou oficialmente a liderança da Anthropic de que a empresa e os seus produtos são considerados um risco para a cadeia de fornecimento, com efeito imediato.
Disse o responsável, na quinta-feira, à Bloomberg News, utilizando o acrónimo do Departamento de Guerra, designação que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, passou a preferir para o Departamento de Defesa.
Nos EUA, esta designação é normalmente reservada a empresas ligadas a países adversários, e significa que o Governo do país considera que ela pode representar uma ameaça à segurança nacional ou à fiabilidade de produtos críticos, especialmente se estiver ligada a tecnologias sensíveis ou sistemas militares.
A classificação permite que o Governo dos EUA imponha restrições, supervisione de perto ou mesmo obrigue a empresa a adaptar os seus produtos para fins militares, podendo dificultar contratos futuros ou parcerias estratégicas.
Aplicá‑la a uma empresa tecnológica norte-americana, especialmente uma cujo software está integrado em sistemas militares confidenciais, seria uma ruptura sem precedentes com a abordagem habitual.
Claude estará a ser utilizado na guerra contra o Irão
Embora o responsável da defesa tenha descrito a decisão como tendo "efeito imediato", as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) da Anthropic, nomeadamente o Claude, continuam a ser utilizadas ativamente pelos militares dos EUA em operações contra o Irão.
Esta informação foi avançada por uma pessoa familiarizada com o assunto.
No seu aviso à empresa, na sexta-feira passada, Pete Hegseth tinha delineado um período de transição de seis meses para transferir o trabalho de IA para outros fornecedores.
Esta conclusão do Pentágono ameaça perturbar tanto a empresa como os militares, que têm dependido fortemente do software da Anthropic.
Até recentemente, a empresa fornecia o único sistema de IA capaz de operar na cloud confidencial do Pentágono. Aliás, a ferramenta Claude Gov tornou-se uma opção preferida entre o pessoal da defesa devido à facilidade de utilização.
Nas palavras de Lauren Kahn, analista sénior de investigação no Centro para Segurança e Tecnologia Emergente da Georgetown University, "é uma capacidade valiosa" e removê-la "vai ser doloroso para todos os envolvidos".
Anthropic prometeu processar Pentágono
Esta classificação da Anthropic declarada pelo Pentágono representa a primeira vez que uma empresa norte-americana é carimbada como um risco para o país, pois significa que o Governo dos EUA considera que a empresa de IA não é suficientemente segura para que os seus serviços sejam utilizados.
Segundo uma pessoa familiarizada com as discussões, citada pela BBC, dentro da Anthropic a perceção é de que a empresa é mal vista por alguns membros da administração de Donald Trump, já que o seu diretor-executivo não está entre os líderes tecnológicos que doaram grandes quantias ao então eleito Presidente dos EUA ou o elogiaram publicamente.
Entretanto, na noite de ontem, a empresa escreveu que iria avançar para contestar a decisão do Pentágono em tribunal: "Não acreditamos que esta ação tenha base legal e não vemos outra alternativa senão contestá-la em tribunal".
Ridiculos estes tipos do Pentágono, usam e abusam do Claude e agora dizem que não é seguro, tudo porque a empresa quer pôr limites ao que pretendem fazer com esta IA. Acho muito bem que a Antrophic os processe.
lenha para puxarem do DPA
os estados unidos queriam que a ia tomasse conta da decisao de disparar contra ameaças e antrophic disse que isso nao estava no contrato e exigiu rever o contrato para tamanha decisao. foi o suficiente para o trump romper o contrato e procurar alternativa na OpenAi. como esta nao ofereceu as mesma garantias que o sistema funcione o governo americano voltou a mesa de negociações.
Comecei a utiizar o claude devido a esse bando the terroristas da coligacao Epstein
Noutras notícias “A esquerda em peso está a aderir à Anthropic, em detrimento de outas AI”
bem, parece que o Pentagono está a arranjar lenha para queimar o a anthropic alegando o Defense Production Act (DPA) e fazendo takeover da empresa e da sua tecnologia..
mais valia terem jogado o jogo do pentagono, pelo menos assim não perdiam controlo da empresa
Perfeitamente expectavel, a Anthropic disse não ao Trump agora pagam por isso. E se protestam muito o Trump mete ainda mais restrições/sanções.
Os pedidos do Lider são para seguir á risca não há espaco para discusão
Anthropic em reunião queria impor restrições ao uso para guerra novamente. O que os EUA fizeram? Então, esquece o dinheiro do financiamento.
Pegou a grana do governo e depois quis ditar as regras… kkkkk… Aí não Anthropic.
“ferramentas de Inteligência Artificial (IA) da Anthropic, nomeadamente o Claude, continuam a ser utilizadas ativamente pelos militares dos EUA em operações contra o Irão. Esta informação foi avançada por uma pessoa familiarizada com o assunto.”
Uma pessoa? O Wall Street Journal publicou um artigo, citando fontes do Pentágono, de que para atacar dados móveis.
– A IA apresentava o alvo, a probabilidade de acertar e a estimativa dos danos colaterais (mortes de não cobatentes), num interface simplificado
– O operador humano tinha apenas alguns segundo para desviar o olhar de um alvo e validar o próximo.
– Em momentos de pico a decisão de autorizar era tomada em menos de 5 segundos.
O jornal destacou uma frase de um oficial de inteligência que resume o perigo dessa velocidade:
“Se você tem 5 segundos para dizer “não” a uma máquina que processou mil milhões de variáveis que você não viu, você não está a tomar uma decisão, está apenas a testemunhar um algoritmo a trabalhar”.
Além do Congresso que quer discutir se há efetivamente um “humano no controlo”, também na Anthropic isto está em avaliação. Ou seja, se o humano não tem tempo para tomar a decisão, quem efetivamente decide é a IA – ou seja, dos mais de mil mortos no Irão, quanto estavam em autocarros que foram atingidos por disparos em que a IA não os conseguia distinguir de veículos militares – e o “humano no controlo” não avaliou efetivamente os “danos colaterais”?
Isto do notifica e o outro diz qualquer coisa é conversa para encher chouriços. Não vai ser a Anthropic que vai impedir o uso militar da sua IA:
É melhor fazerem uma lista do que não é um risco para a segurança dos EUA.
Deve ser bem mais curta…