PplWare Mobile

Anthropic é oficialmente um risco para a segurança dos EUA, declarou o Pentágono

· Inteligência Artificial 13 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. JP says:
    6 de Março de 2026 às 10:13

    Ridiculos estes tipos do Pentágono, usam e abusam do Claude e agora dizem que não é seguro, tudo porque a empresa quer pôr limites ao que pretendem fazer com esta IA. Acho muito bem que a Antrophic os processe.

    Responder
  2. abelmartins says:
    6 de Março de 2026 às 10:20

    os estados unidos queriam que a ia tomasse conta da decisao de disparar contra ameaças e antrophic disse que isso nao estava no contrato e exigiu rever o contrato para tamanha decisao. foi o suficiente para o trump romper o contrato e procurar alternativa na OpenAi. como esta nao ofereceu as mesma garantias que o sistema funcione o governo americano voltou a mesa de negociações.

    Responder
  3. abelmartins says:
    6 de Março de 2026 às 10:21

    deveriam permitiir a edição de comentarios, poderia acrescentar ellementos e/ou corrigir erros ortograficos.

    Responder
  4. jorgeg says:
    6 de Março de 2026 às 10:37

    Comecei a utiizar o claude devido a esse bando the terroristas da coligacao Epstein

    Responder
  5. KidsGraça says:
    6 de Março de 2026 às 10:41

    Noutras notícias “A esquerda em peso está a aderir à Anthropic, em detrimento de outas AI”

    Responder
  6. Zé Fonseca A. says:
    6 de Março de 2026 às 10:41

    bem, parece que o Pentagono está a arranjar lenha para queimar o a anthropic alegando o Defense Production Act (DPA) e fazendo takeover da empresa e da sua tecnologia..
    mais valia terem jogado o jogo do pentagono, pelo menos assim não perdiam controlo da empresa

    Responder
  7. Toni da Adega says:
    6 de Março de 2026 às 10:44

    Perfeitamente expectavel, a Anthropic disse não ao Trump agora pagam por isso. E se protestam muito o Trump mete ainda mais restrições/sanções.
    Os pedidos do Lider são para seguir á risca não há espaco para discusão

    Responder
  8. Macedo says:
    6 de Março de 2026 às 11:21

    Anthropic em reunião queria impor restrições ao uso para guerra novamente. O que os EUA fizeram? Então, esquece o dinheiro do financiamento.

    Pegou a grana do governo e depois quis ditar as regras… kkkkk… Aí não Anthropic.

    Responder
  9. Max says:
    6 de Março de 2026 às 11:28

    “ferramentas de Inteligência Artificial (IA) da Anthropic, nomeadamente o Claude, continuam a ser utilizadas ativamente pelos militares dos EUA em operações contra o Irão. Esta informação foi avançada por uma pessoa familiarizada com o assunto.”
    Uma pessoa? O Wall Street Journal publicou um artigo, citando fontes do Pentágono, de que para atacar dados móveis.
    – A IA apresentava o alvo, a probabilidade de acertar e a estimativa dos danos colaterais (mortes de não cobatentes), num interface simplificado
    – O operador humano tinha apenas alguns segundo para desviar o olhar de um alvo e validar o próximo.
    – Em momentos de pico a decisão de autorizar era tomada em menos de 5 segundos.
    O jornal destacou uma frase de um oficial de inteligência que resume o perigo dessa velocidade:
    “Se você tem 5 segundos para dizer “não” a uma máquina que processou mil milhões de variáveis que você não viu, você não está a tomar uma decisão, está apenas a testemunhar um algoritmo a trabalhar”.
    Além do Congresso que quer discutir se há efetivamente um “humano no controlo”, também na Anthropic isto está em avaliação. Ou seja, se o humano não tem tempo para tomar a decisão, quem efetivamente decide é a IA – ou seja, dos mais de mil mortos no Irão, quanto estavam em autocarros que foram atingidos por disparos em que a IA não os conseguia distinguir de veículos militares – e o “humano no controlo” não avaliou efetivamente os “danos colaterais”?
    Isto do notifica e o outro diz qualquer coisa é conversa para encher chouriços. Não vai ser a Anthropic que vai impedir o uso militar da sua IA:

    Responder
  10. PorcoDoPunjab says:
    6 de Março de 2026 às 12:11

    É melhor fazerem uma lista do que não é um risco para a segurança dos EUA.
    Deve ser bem mais curta…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube