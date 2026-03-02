Utilizadores são quem mais ordena: Claude da Anthropic passa ChatGPT e é a app mais popular

A aplicação do Claude, da Anthropic, subiu para o primeiro lugar da tabela das apps gratuitas mais populares nos Estados Unidos da América (EUA), um dia depois de a administração de Trump ter procurado bloquear a adoção da tecnologia da empresa de Inteligência Artificial (IA) por agências governamentais. Os utilizadores são quem mais ordena.

Enquanto a OpenAI consolida a sua posição em Washington, a Anthropic consolida utilizadores, disparando para o topo da App Store.

Este fim de semana, pouco depois do conflito com o Pentágono ter escalado para o nível em que Donald Trump ordenou às agências dos EUA que “cessassem imediatamente" o uso da IA da Anthropic, o Claude alcançou o n.º 1 na App Store, sendo a app gratuita mais popular da loja da Apple.

Na madrugada deste domingo, o Claude ocupava o primeiro lugar entre as aplicações de produtividade mais descarregadas na App Store da Apple. Hoje, à escrita deste artigo, o chatbot da Anthropic mantinha a posição de liderança.

Pelas redes sociais, alguns utilizadores partilharam ter começado a usar o Claude, deixando o ChatGPT para trás:

Anthropic parece estar a beneficiar da sua convicção

O aumento de popularidade sugere que a Anthropic está a beneficiar da sua presença nas manchetes, por ter recusado permitir que os seus modelos de IA fossem utilizados para vigilância doméstica em massa ou para armas totalmente autónomas.

Conforme vimos anteriormente, a aplicação Claude para iOS ganhou impulso este mês: a 30 de janeiro ocupava a posição 131 nos EUA e oscilou entre os 20 primeiros e os 50 primeiros lugares durante grande parte de fevereiro, segundo dados da empresa de análise Sensor Tower.

Os dados mostram que o ChatGPT manteve o 1.º lugar durante a maior parte de fevereiro, perdendo-o no início do mês de março.