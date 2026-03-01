Tensão com o Pentágono torna Claude da Anthropic na 2.ª app gratuita mais popular
A aplicação do chatbot de Inteligência Artificial (IA) Claude, da Anthropic, subiu para o 2.º lugar na tabela das aplicações gratuitas mais populares da Apple, nos Estados Unidos da América (EUA), aquando do culminar das tensões entre a empresa tecnológica e o Pentágono, na sexta-feira.
Na sexta-feira, poucas horas depois de a administração de Donald Trump ter ordenado a cessação imediata do uso do Claude por agências governamentais, a aplicação do chatbot de IA Claude, da Anthropic, subiu para o 2.º lugar na tabela das aplicações gratuitas mais populares da Apple, nos EUA.
Segundo teorizado pela CNBC, este aumento de popularidade sugere que a Anthropic está a beneficiar da sua presença nas manchetes, resultante da recusa em permitir que os seus modelos fossem usados para vigilância nacional em massa ou para armas totalmente autónomas.
Historicamente, outras aplicações de chatbot com IA têm sido mais populares entre os consumidores do que o Claude. Entretanto, este sábado, o ChatGPT, da OpenAI, ocupava o 1.º lugar na classificação da App Store, enquanto o Gemini, da Google, estava em 3.º, conforme apontado.
Aparentemente, a aplicação Claude para iOS ganhou impulso este mês: a 30 de janeiro ocupava a posição 131 nos EUA e oscilou entre os 20 primeiros e os 50 primeiros lugares durante grande parte de fevereiro, segundo dados da empresa de análise Sensor Tower.
Os dados mostram que o ChatGPT manteve o 1.º lugar durante a maior parte de fevereiro.
No último ano, a Anthropic ganhou destaque como fornecedora de modelos para programação e uso empresarial e, agora, ao que parece, por ter sido expulsa do Pentágono e de outras agências federais.
Leia também:
O que escreveu Trump no Truth Social:
“OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NUNCA PERMITIRÃO QUE UMA EMPRESA RADICAL DE ESQUERDA E WOKE DITE COMO OS NOSSOS GRANDES MILITARES LUTAM E VENCEM GUERRAS! Essa decisão pertence ao SEU COMANDANTE-EM-CHEFE e aos tremendos líderes que nomei para liderar nossos militares.
Os malucos de esquerda na Anthropic cometeram um ERRO DESASTROSO tentando BRAÇO DE FERRO o Departamento de Guerra e forçá-los a obedecer aos seus Termos de Serviço em vez de nossa Constituição. O egoísmo deles está a colocar VIDAS AMERICANAS em risco, nossas Tropas em perigo e nossa Segurança Nacional em PERIGO.
Portanto, estou a instruir TODAS as Agências Federais no Governo dos Estados Unidos a CESSAR IMEDIATAMENTE todo o uso da tecnologia da Anthropic. Não precisamos disso, não queremos e não faremos negócios com eles novamente! Haverá um período de eliminação gradual de seis meses para agências como o Departamento de Guerra que estão a usar os produtos da Anthropic, em vários níveis. É melhor os antrópicos se recomporem e serem úteis durante este período de eliminação gradual, ou usarei todo o poder da Presidência para fazê-los cumprir, com grandes consequências civis e criminais a seguir.
NÓS decidiremos o destino do nosso país — NÃO a alguma empresa de IA da Esquerda Radical fora de controle, administrada por pessoas que não têm ideia do que é o mundo real. Obrigado por sua atenção a este assunto. FAÇA A AMÉRICA grande novamente!”
Isto não é: a Anthropic fica sem os contratos sem do Departamento da Defesa (Trump nomeou-o da Guerra) e outras agências governamentais, tem que se virar para arranjar outras receitas. Trump é vingativo e foi bem claro – ou a Anthropic faz o que ele quer ou acaba-lhe com a raça.
O Trump está a tornar a América numa ditadura, aí da bem que existem pessoas/empresas sem medo, mas as próximas eleições já o vão meter no lugar!
Claude está de parabéns por dizer não.