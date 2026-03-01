PplWare Mobile

Tensão com o Pentágono torna Claude da Anthropic na 2.ª app gratuita mais popular

Inteligência Artificial

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    1 de Março de 2026 às 09:45

    O que escreveu Trump no Truth Social:
    “OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NUNCA PERMITIRÃO QUE UMA EMPRESA RADICAL DE ESQUERDA E WOKE DITE COMO OS NOSSOS GRANDES MILITARES LUTAM E VENCEM GUERRAS! Essa decisão pertence ao SEU COMANDANTE-EM-CHEFE e aos tremendos líderes que nomei para liderar nossos militares.
    Os malucos de esquerda na Anthropic cometeram um ERRO DESASTROSO tentando BRAÇO DE FERRO o Departamento de Guerra e forçá-los a obedecer aos seus Termos de Serviço em vez de nossa Constituição. O egoísmo deles está a colocar VIDAS AMERICANAS em risco, nossas Tropas em perigo e nossa Segurança Nacional em PERIGO.
    Portanto, estou a instruir TODAS as Agências Federais no Governo dos Estados Unidos a CESSAR IMEDIATAMENTE todo o uso da tecnologia da Anthropic. Não precisamos disso, não queremos e não faremos negócios com eles novamente! Haverá um período de eliminação gradual de seis meses para agências como o Departamento de Guerra que estão a usar os produtos da Anthropic, em vários níveis. É melhor os antrópicos se recomporem e serem úteis durante este período de eliminação gradual, ou usarei todo o poder da Presidência para fazê-los cumprir, com grandes consequências civis e criminais a seguir.
    NÓS decidiremos o destino do nosso país — NÃO a alguma empresa de IA da Esquerda Radical fora de controle, administrada por pessoas que não têm ideia do que é o mundo real. Obrigado por sua atenção a este assunto. FAÇA A AMÉRICA grande novamente!”
    Isto não é: a Anthropic fica sem os contratos sem do Departamento da Defesa (Trump nomeou-o da Guerra) e outras agências governamentais, tem que se virar para arranjar outras receitas. Trump é vingativo e foi bem claro – ou a Anthropic faz o que ele quer ou acaba-lhe com a raça.

  2. guilherme says:
    1 de Março de 2026 às 11:20

    O Trump está a tornar a América numa ditadura, aí da bem que existem pessoas/empresas sem medo, mas as próximas eleições já o vão meter no lugar!

    Claude está de parabéns por dizer não.

