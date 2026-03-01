Tensão com o Pentágono torna Claude da Anthropic na 2.ª app gratuita mais popular

A aplicação do chatbot de Inteligência Artificial (IA) Claude, da Anthropic, subiu para o 2.º lugar na tabela das aplicações gratuitas mais populares da Apple, nos Estados Unidos da América (EUA), aquando do culminar das tensões entre a empresa tecnológica e o Pentágono, na sexta-feira.

Na sexta-feira, poucas horas depois de a administração de Donald Trump ter ordenado a cessação imediata do uso do Claude por agências governamentais, a aplicação do chatbot de IA Claude, da Anthropic, subiu para o 2.º lugar na tabela das aplicações gratuitas mais populares da Apple, nos EUA.

Segundo teorizado pela CNBC, este aumento de popularidade sugere que a Anthropic está a beneficiar da sua presença nas manchetes, resultante da recusa em permitir que os seus modelos fossem usados para vigilância nacional em massa ou para armas totalmente autónomas.

Historicamente, outras aplicações de chatbot com IA têm sido mais populares entre os consumidores do que o Claude. Entretanto, este sábado, o ChatGPT, da OpenAI, ocupava o 1.º lugar na classificação da App Store, enquanto o Gemini, da Google, estava em 3.º, conforme apontado.

Aparentemente, a aplicação Claude para iOS ganhou impulso este mês: a 30 de janeiro ocupava a posição 131 nos EUA e oscilou entre os 20 primeiros e os 50 primeiros lugares durante grande parte de fevereiro, segundo dados da empresa de análise Sensor Tower.

Os dados mostram que o ChatGPT manteve o 1.º lugar durante a maior parte de fevereiro.

No último ano, a Anthropic ganhou destaque como fornecedora de modelos para programação e uso empresarial e, agora, ao que parece, por ter sido expulsa do Pentágono e de outras agências federais.

Leia também: