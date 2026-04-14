Hisense no Hi-Fi Show 2026: tudo o que vem aí para Portugal

O Hi-Fi Show 2026 voltou a reunir em Lisboa os grandes nomes da tecnologia e do entretenimento doméstico, e a Hisense marcou presença, aproveitando a ocasião para dar a conhecer ao público e à imprensa portuguesa as suas principais apostas para este ano, entre televisores, equipamentos de som e soluções para a casa conectada.

Num momento que confirmou o crescente investimento da Hisense no mercado nacional e a sua ambição de se afirmar como referência no segmento premium em Portugal, a Hisense esteve no Hi-Fi Show 2026, que decorreu no Centro de Congressos do Estoril nos dias 10, 11 e 12 de abril.

Este foi o primeiro evento em que a marca apresentou de forma abrangente todas as novidades da sua gama, incluindo produtos que ainda não se encontram em comercialização.

Desta forma, permitiu aos consumidores finais um contacto direto e uma experiência imersiva com as mais recentes inovações. Em destaque estiveram os seguintes trunfos:

A gama de TV de tecnologia RGB-MiniLED;

A nova gama de projetores, na qual sobressai o XR-10;

A gama de lifestyle TV;

Os novos eletrodomésticos e produtos da área da AVAC.

Segundo Pedro Santos, diretor geral da Hisense em Portugal, "a apresentação da nova gama 2026 reflete o compromisso contínuo da Hisense em liderar a inovação tecnológica, investindo de forma consistente em produtos que antecipam as necessidades dos consumidores".

Ao integrar inteligência artificial, conectividade e soluções eficientes no seu portfólio, a Hisense continua a criar experiências mais intuitivas e alinhadas com os atuais estilos de vida.

Espaço FIFA antecipou o Mundial de 2026

Um dos pontos de maior dinamização do espaço da marca foi a ativação dedicada ao universo gaming, com um espaço FIFA.

Desenvolvido em parceria com a GTZ Esports, proporcionou experiências interativas aos visitantes e reforçou a ligação da Hisense ao território do entretenimento digital e desportivo.

Sendo uma das patrocinadoras do Mundial da FIFA 2026, cujo pontapé de saída será dado em junho, a Hisense pretende continuar a melhorar a experiência dos adeptos com as mais recentes tecnologias, transformando as salas de estar em lugares de primeira fila e garantindo que os adeptos desfrutam intensamente de cada jogo do torneio.

Nova série RGB-MiniLED

A Hisense continua a reforçar o seu portfólio de TV com tecnologia RGB-MiniLED, tendo apresentado a sua gama de nova geração.

À já conhecida série UX, com o modelo de 116 polegadas, a Hisense junta agora as séries UR8S e a UR9S.

As duas novas séries abrangem uma diversidade de tamanhos de ecrã que vai das 55 às 100 polegadas, com o objetivo de levar esta tecnologia disruptiva e de elevado nível para mais salas de estar.

A marca mantém-se igualmente na vanguarda na categoria de projetores, disponibilizando produtos com uma qualidade de imagem notável e que oferecem uma experiência de visionamento única, que pode acontecer em qualquer lado.

No Hi-Fi Show, o novo projetor XR-10 deslumbrou com a sua capacidade máxima de 300 polegadas e desempenho laser premium num formato surpreendentemente compacto.

ConnectLife facilita o dia a dia

No segmento de eletrodomésticos, a Hisense apresentou soluções orientadas para a eficiência e conectividade, incluindo o frigorífico PureFlex RQ5P640SYSD de 640 litros e as máquinas das séries 5i e 3S.

Através da plataforma ConnectLife, os utilizadores podem monitorizar e controlar remotamente os equipamentos, simplificando o quotidiano.

Já na área de AVAC, a nova série Max Comfort e a introdução do Modo Noite em várias gamas de ar condicionado destacam-se pela otimização do conforto e eficiência energética, evitando ciclos de funcionamento durante a noite.

Assim, a presença no Hi-Fi Show 2026 reflete a capacidade de inovação da Hisense e demonstra o investimento contínuo em brand awareness, evidenciando o seu crescimento sustentado e a consolidação da sua relevância junto do público português.