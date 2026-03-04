Melhor atestar já! Preço do gasóleo pode disparar entre 10 a 20 cêntimos
Depois de várias semanas de relativa estabilidade, os mercados internacionais voltaram a pressionar o preço do petróleo, refletindo-se diretamente nos valores que serão praticados nos postos nacionais. Na próxima semana o preço do gasóleo pode disparar entre 15 a 20 cêntimos.
Só sexta-feira se saberá o preço mais certo dos combustíveis para a próxima semana
Segundo previsões do setor, o gasóleo simples poderá registar um aumento entre 0,10€ e 0,20€ por litro, caso se confirmem as cotações atuais. A confirmar-se, será um dos aumentos semanais mais expressivos dos últimos anos.
Já a gasolina também deverá subir, embora de forma menos acentuada.
Tal situação deve-se à instabilidade no Estreito de Ormuz e a suspensão da produção de gás pelo Qatar.
Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC, referiu, em declarações à SIC Notícias que o preço final só estará fechado na sexta-feira, pelo que só nessa altura será possível ter uma estimativa mais real.
António Comprido comentou à Lusa que as cotações do crude, da gasolina e do gasóleo registaram "um aumento expressivo" nos últimos dias, acompanhando a tensão no Médio Oriente, que poderá refletir-se num "agravamento significativo" no preço dos combustíveis.
De referir que o preço do petróleo Brent subiu hoje mais de 2% na abertura, atingindo os 83,20 dólares por barril. Nos últimos dias subiu mais de 12%. O preço do crude está a subir menos.
Lá vai o tugão açambarcar shell.
Um clássico.
Não se esqueçam do papel higiênico e dos garrafões de água…
Acredito que seja agora nos primeiros dias, depois a coisa volta a normalidade como têm sempre acontecido.
enquanto Ormuz estiver fechado só tem tendência a subir
Enquanto, pois pode ser reaberto amanhã como daqui a 20 anos, mas o mercado acaba sempre por se ajustar, a ameaça de fechar Ormuz não é nova.
É como digo, é das guerras mais perigosas estamos a falar de fanáticos religiosos e combater uma ideologia é das coisas mais complicadas, e os EUA sabem bem o difícil que é , Vietnam e Afeganistão.
é dificil ajustar 20% de produção, era preciso haver equilíbrio de outro lado, tanto é que EUA já estão com ideias de começar a escoltar petroleiros e já começaram a destruir a força naval do Irão. Ormuz é critico, era preciso teres uma venezuela a 100% para compensar, isso ainda vai demorar uns 5 anos
Sim, mas enquanto houver conflitos ativos vai se manter alto, as seguradoras bloqueiam a zona…
Não há “tensão no médio oriente” – hoje é o 5º dia de “guerra no médio oriente”, iniciada a 28 de fevereiro. Trump diz que pode durar três ou quatro semanas, mas que está preparado para qualquer cenário.
Quando a presidente da Anarec falou em 10 cêntimos era com a subida até esse momento. O Brent estaria nos 83,9 USD, ontem ao meio-dia (foi de 73,2 USD a 27/2). Então o gasóleo vai subir 10 ou 20 cêntimos na próxima semana? Para já o Brent continua nos 84 USD, o que, se a presidenta fez bem as contas, andará mais próximo dos 10 cêntimos.
Embora, na 6ª Fª, o preço de referência do gasóleo e da gasolina para a próxima semana sejam fixados, não com base na cotação do Brent, mas com base na cotação internacional, durante esta semana, da gasolina e do gasóleo CIF NWA (entregues, com seguro e frete por conta do vendedor, nos portos no noroeste da Europa).
Se o estreito de Ormuz for encerrado definitivamente e o GNL do Qatar também não puder passar fala-se num grande impacto na Europa e noutras regiões do mundo, na atividade económica e na inflação.
Fomo?
Empresas de energia.
Baixar preços? “O impacto da descida do preço do barril de Brent demora a sentir-se.
Subir preços? “Há 10 minutos houve uma fuga num tubo a milhares de kms daqui e por isso, logo à tarde, os preços vão subir”.
Para que raio serve o regulador de energia ? Onde anda ele ?!
Cambada de sanguessugas !