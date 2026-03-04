PplWare Mobile

Melhor atestar já! Preço do gasóleo pode disparar entre 10 a 20 cêntimos

· Motores/Energia 10 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. mamba says:
    4 de Março de 2026 às 10:02

    Lá vai o tugão açambarcar shell.

    Um clássico.

  2. B@rão Vermelho says:
    4 de Março de 2026 às 10:22

    Acredito que seja agora nos primeiros dias, depois a coisa volta a normalidade como têm sempre acontecido.

    • Zé Fonseca A. says:
      4 de Março de 2026 às 10:39

      enquanto Ormuz estiver fechado só tem tendência a subir

      • B@rão Vermelho says:
        4 de Março de 2026 às 11:02

        Enquanto, pois pode ser reaberto amanhã como daqui a 20 anos, mas o mercado acaba sempre por se ajustar, a ameaça de fechar Ormuz não é nova.
        É como digo, é das guerras mais perigosas estamos a falar de fanáticos religiosos e combater uma ideologia é das coisas mais complicadas, e os EUA sabem bem o difícil que é , Vietnam e Afeganistão.

        • Zé Fonseca A. says:
          4 de Março de 2026 às 11:23

          é dificil ajustar 20% de produção, era preciso haver equilíbrio de outro lado, tanto é que EUA já estão com ideias de começar a escoltar petroleiros e já começaram a destruir a força naval do Irão. Ormuz é critico, era preciso teres uma venezuela a 100% para compensar, isso ainda vai demorar uns 5 anos

    • rui says:
      4 de Março de 2026 às 11:00

      Sim, mas enquanto houver conflitos ativos vai se manter alto, as seguradoras bloqueiam a zona…

  3. Max says:
    4 de Março de 2026 às 10:28

    Não há “tensão no médio oriente” – hoje é o 5º dia de “guerra no médio oriente”, iniciada a 28 de fevereiro. Trump diz que pode durar três ou quatro semanas, mas que está preparado para qualquer cenário.
    Quando a presidente da Anarec falou em 10 cêntimos era com a subida até esse momento. O Brent estaria nos 83,9 USD, ontem ao meio-dia (foi de 73,2 USD a 27/2). Então o gasóleo vai subir 10 ou 20 cêntimos na próxima semana? Para já o Brent continua nos 84 USD, o que, se a presidenta fez bem as contas, andará mais próximo dos 10 cêntimos.
    Embora, na 6ª Fª, o preço de referência do gasóleo e da gasolina para a próxima semana sejam fixados, não com base na cotação do Brent, mas com base na cotação internacional, durante esta semana, da gasolina e do gasóleo CIF NWA (entregues, com seguro e frete por conta do vendedor, nos portos no noroeste da Europa).
    Se o estreito de Ormuz for encerrado definitivamente e o GNL do Qatar também não puder passar fala-se num grande impacto na Europa e noutras regiões do mundo, na atividade económica e na inflação.

  4. says:
    4 de Março de 2026 às 11:00

    Fomo?

  5. Manuel says:
    4 de Março de 2026 às 11:23

    Empresas de energia.
    Baixar preços? “O impacto da descida do preço do barril de Brent demora a sentir-se.
    Subir preços? “Há 10 minutos houve uma fuga num tubo a milhares de kms daqui e por isso, logo à tarde, os preços vão subir”.

    Para que raio serve o regulador de energia ? Onde anda ele ?!

    Cambada de sanguessugas !

