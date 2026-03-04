Melhor atestar já! Preço do gasóleo pode disparar entre 10 a 20 cêntimos

Depois de várias semanas de relativa estabilidade, os mercados internacionais voltaram a pressionar o preço do petróleo, refletindo-se diretamente nos valores que serão praticados nos postos nacionais. Na próxima semana o preço do gasóleo pode disparar entre 15 a 20 cêntimos.

Só sexta-feira se saberá o preço mais certo dos combustíveis para a próxima semana

Segundo previsões do setor, o gasóleo simples poderá registar um aumento entre 0,10€ e 0,20€ por litro, caso se confirmem as cotações atuais. A confirmar-se, será um dos aumentos semanais mais expressivos dos últimos anos.

Já a gasolina também deverá subir, embora de forma menos acentuada.

Tal situação deve-se à instabilidade no Estreito de Ormuz e a suspensão da produção de gás pelo Qatar.

Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC, referiu, em declarações à SIC Notícias que o preço final só estará fechado na sexta-feira, pelo que só nessa altura será possível ter uma estimativa mais real.

António Comprido comentou à Lusa que as cotações do crude, da gasolina e do gasóleo registaram "um aumento expressivo" nos últimos dias, acompanhando a tensão no Médio Oriente, que poderá refletir-se num "agravamento significativo" no preço dos combustíveis.

De referir que o preço do petróleo Brent subiu hoje mais de 2% na abertura, atingindo os 83,20 dólares por barril. Nos últimos dias subiu mais de 12%. O preço do crude está a subir menos.