ChatGPT bate recordes de utilizadores e ameaça o reinado da concorrência

O ChatGPT é imparável e está a caminho de se tornar um gigante. A OpenAI divulgou estatísticas de utilização, e os números são impressionantes. O ChatGPT já atingiu os 900 milhões de utilizadores ativos semanais, um número que representa um aumento de 350% em apenas 18 meses.

ChatGPT bate recordes de utilizadores

“O ChatGPT é o ponto de partida para a IA, com mais de 900 milhões de utilizadores ativos semanais e mais de 50 milhões de subscritores”, afirmou a empresa no seu site. “As pessoas utilizam o ChatGPT para aprender, escrever, planear e desenvolver. À medida que a sua utilização aumenta, o produto melhora imediatamente”.

A OpenAI referiu que o número de subscritores pagos aumentou no início de 2026 e acrescentou que os dois primeiros meses poderiam superar os números históricos. O ChatGPT conta já com mais de 9 milhões de utilizadores ativos semanais, enquanto o Codex atingiu 1,6 milhões. Sobre o último, a empresa afirmou ter registado um crescimento nos últimos dois meses, triplicando a sua base de utilizadores no final do ano.

A ferramenta de programação da OpenAI estreou em setembro de 2015 para competir com o Claude. Em poucos meses, o Codex recebeu várias atualizações que melhoram o seu desempenho e permitem escrever e validar código mais rapidamente. A mais recente é o GPT-5.3 Codex Spark, uma IA capaz de reformular a lógica, refinar interfaces e gerar código até 15 vezes mais rápido que a sua antecessora.

OpenAI continua as rondas de investimento

O anúncio do ChatGPT surge no meio de uma nova ronda de financiamento que contou com a participação da Amazon, Softbank e NVIDIA. A OpenAI recebeu um aumento de capital de 110 mil milhões de dólares, elevando o seu valor de mercado para quase 730 mil milhões de dólares. Segundo a empresa, o investimento ajudará a expandir a sua infraestrutura para satisfazer a procura e desenvolver produtos fiáveis ​​para as pessoas.

De todos os investidores, a Amazon foi a que mais contribuiu, com 50 mil milhões de dólares. A empresa de Jeff Bezos estabeleceu uma parceria com a OpenAI para desenvolver um ambiente de execução focado nos clientes da AWS que utilizam o Bedrock. Através desta aliança, a Amazon utilizará os modelos da OpenAI para permitir que as empresas desenvolvam aplicações ou agentes de IA à escala da produção.

Além do acordo com a Amazon, a OpenAI assinou também um contrato com a NVIDIA para expandir a sua capacidade computacional. A parceria permitirá o acesso a GPUs com arquiteturas Hopper, Blackwell ou Vera Rubin para treinar ou executar o sucessor do GPT-5.3. A NVIDIA fornecerá até 3 GW de capacidade dedicada à inferência e 2 GW para o desenvolvimento dos seus novos modelos.