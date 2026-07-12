Revolta contra os centros de dados de IA está apenas a começar

A expansão descontrolada dos centros de dados dedicados à inteligência artificial (IA) está a encontrar uma forte barreira na oposição das populações locais. O consumo extremo de recursos está a forçar multinacionais a recuar nos seus planos de expansão tecnológica.

O início da contestação popular

Muito antes do atual boom da IA colocar em risco as redes elétricas de várias regiões, um pequeno grupo de cidadãos abriu o caminho para as batalhas comunitárias que hoje testemunhamos.

Em 2015, a Apple revelou planos para erguer um centro de dados avaliado em cerca de mil milhões de dólares na pacata localidade de Athenry, na Irlanda.

O complexo destinava-se a suportar os serviços europeus da marca, prometendo integrar espaços educativos e reflorestação com espécies nativas, além de funcionar a energia totalmente renovável. Contudo, a gigante tecnológica não previu a forte resistência que iria enfrentar.

As queixas dos residentes surgiram rapidamente, apontando problemas como a poluição sonora, perturbação luminosa, risco de cheias e o impacto na fauna local.

Apesar da aprovação inicial pelas entidades reguladoras, o caso transitou para os tribunais e arrastou-se até ao Supremo Tribunal irlandês. Esgotada pelo impasse legal de vários anos, a Apple acabou por cancelar o projeto em maio de 2018.

Este desfecho demonstrou que o poder das populações locais pode travar os planos das maiores empresas de tecnologia do mundo.

O impacto energético destes dentros de dados

Atualmente, os centros de dados dedicados à IA atingiram dimensões colossais, consumindo tanta eletricidade como estados inteiros. Os cidadãos que residem perto destas infraestruturas queixam-se do aumento das faturas da luz, da degradação da qualidade da água e de ruídos constantes.

Estima-se que a procura de energia comercial supere a residencial pela primeira vez, impulsionada por esta corrida tecnológica que deverá duplicar as suas necessidades energéticas até 2027.

Por este motivo, multiplicam-se as iniciativas para travar estas construções. Só nos primeiros meses deste ano, diversos protestos conseguiram bloquear ou adiar dezenas de projetos avaliados em milhares de milhões de dólares nos Estados Unidos.

Empresas como a QTS viram-se forçadas a abandonar planos de expansão devido à contestação pública, enquanto outras enfrentam barreiras legais de proteção ambiental que proíbem indústrias pesadas, como centros de dados, em zonas costeiras.

Futuro regulatório

Este descontentamento popular já escalou para o plano político. Nos Estados Unidos, existe uma divisão clara sobre como gerir este crescimento.

Enquanto a administração federal tenta acelerar estas construções para manter a liderança tecnológica face à concorrência internacional, vários legisladores propõem medidas drásticas.

Surgem propostas de lei para suspender novas licenças até que se garanta que estas instalações não vão sobrecarregar os consumidores nem prejudicar o ambiente.

A nível local, vários estados já avançaram com leis para impedir que os custos energéticos destes centros sejam imputados aos cidadãos, impondo também limites ao consumo de água e eliminando benefícios fiscais para as empresas tecnológicas.

No entanto, o ritmo legislativo continua lento face à rapidez com que novos projetos de milhares de milhões de dólares continuam a ser anunciados. O combate das populações locais contra estas infraestruturas gigantescas promete ser uma das maiores batalhas sociais e ambientais da próxima década tecnológica.

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