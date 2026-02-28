Sabe quais os países europeus que pagam os salários mais altos? Veja este site

Se a questão é perceber que países europeus pagam os salários mais altos, o gráfico é claro: Portugal não é um deles. Mas também não é dos piores!

O salário médio da União Europeia em 2024 atingiu os 39.800 euros, mais 5,2% face a 2023. O Luxemburgo aproximou-se dos 83.000 euros e a Bulgária mal ultrapassava os 15.000 euros, numa diferença superior a 67.500 euros.

Comparar o salário que recebe com o de um trabalhador no Luxemburgo pode deixar qualquer pessoa sem palavras. A Europa partilha moeda, mercado único e fronteiras abertas, mas os salários contam histórias muito diferentes consoante o país onde se vive e trabalha.

O que revela o gráfico da Visual Capitalist

A Visual Capitalist elaborou um gráfico onde representa os salários ponderados de vários países europeus, com base nos dados mais recentes do Eurostat e da OCDE.

O gráfico expõe uma realidade desconfortável. Apesar de muitos elementos normativos comuns, dentro da União Europeia, o salário médio anual pode ser mais de cinco vezes superior dependendo do país.

É um gráfico simples, mas nele reflete-se uma realidade moldada por décadas de diferenças económicas, históricas e geopolíticas.

Como são calculados os salários médios

Antes de analisar os valores, importa perceber o que o Eurostat mede quando fala de salário neste mapa.

O indicador utilizado pelo Eurostat e pela OCDE denomina-se “salário médio ajustado a tempo completo por empregado” e não corresponde ao que a maioria dos trabalhadores efetivamente recebe. Trata-se de uma média ponderada que soma todas as remunerações pagas num país e divide esse total pelo número de trabalhadores equivalentes a tempo completo.

Ou seja, se num país muitos trabalhadores estão a tempo parcial, essas horas são convertidas no equivalente a tempo completo antes do cálculo da média.

Isto significa que o valor final tende a ser superior ao salário mais comum nesse país. Embora não seja um retrato literal do que a maioria aufere, é uma ferramenta útil para comparar países. Ainda assim, deve ser encarado como uma fotografia estatística, não como o reflexo exato do vencimento mensal.

Os países com salários mais elevados

Em 2024, o salário anual médio ajustado a tempo completo na União Europeia fixou-se nos 39.800 euros, representando um aumento de 5,2% face aos 37.800 euros de 2023.

O Luxemburgo lidera o ranking europeu com quase 83.000 euros anuais, impulsionado pelo seu forte setor financeiro e tecnológico. O Grão-Ducado não é apenas o país com salários mais elevados da Europa, mas também do mundo.

A Islândia surge na segunda posição, com mais de 77.000 euros anuais, e a Suíça ocupa o terceiro lugar com 75.100 euros, sendo o país mais populoso entre os três primeiros. Seguem-se a Dinamarca e a Noruega, com 71.600 euros e 64.025 euros, respetivamente.

Os países nórdicos e da Europa Ocidental dominam claramente o topo da tabela. Bélgica, Áustria, Alemanha e Finlândia também superam a média europeia, enquanto os modelos de negociação coletiva e os sólidos Estados sociais dos países escandinavos contribuem para manter salários elevados.

A fratura salarial entre leste e oeste

O gráfico evidencia uma clivagem entre o oeste e o norte da Europa e o leste e o sul do continente, pelo menos no que respeita aos salários.

No fundo da tabela encontram-se a Bulgária, com 15.387 euros anuais, a Grécia com 17.954 euros e a Hungria com 18.461 euros. A Polónia, uma das maiores economias da Europa de Leste, regista 21.246 euros por ano.

A diferença entre Luxemburgo e Bulgária ultrapassa os 67.500 euros anuais. Esta disparidade não é casual. A herança do bloco soviético deixou economias fragilizadas, com décadas de atraso em investimento, produtividade e infraestruturas industriais.

Apesar de países como a Polónia e os Estados Bálticos terem reduzido distâncias nos últimos anos, a convergência real com o oeste continua a ser lenta.

A posição intermédia baixa de Portugal

Portugal ocupa uma posição intermédia, posição nº 22, mas abaixo da média da União Europeia. Em 2024, o salário médio ajustado a tempo completo foi de 24.800 euros brutos anuais, um aumento de 7% face aos 23.184 euros de 2023.

Ainda assim, o valor fica 15.100 euros abaixo da média europeia e bastante distante da Alemanha, com 53.751 euros, ou da França, com 43.790 euros anuais.

Portugal apresenta ainda uma posição relativamente desconfortável na comparação com o sul da Europa. Abaixo da Espanha, com 33.700, abaixo da Itália, com 33.523 euros, e batendo apenas a Grécia.

Nos últimos anos, o crescimento consistente do salário mínimo em Portugal contribuiu para aproximar os rendimentos mais baixos da média europeia, embora o aumento do salário médio na União Europeia continue a avançar a um ritmo globalmente superior, refletindo diferenças estruturais de produtividade e poder económico entre os Estados-membros.