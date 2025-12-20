Casal apanhado graças a AirPods após roubo de carro em Ovar

Na passada terça-feira, um homem de 41 anos e uma mulher de 45 foram detidos no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) depois de, horas antes, terem roubado um carro numa estação de serviço em Ovar. AirPods da Apple tramaram os larápios.

Localização do veículo graças à tecnologia dos AirPods

O veículo furtado continha no interior uns auscultadores AirPods da Apple com sistema de localização em tempo real (rede Encontrar).

Esta funcionalidade permitiu às autoridades perceberem onde se encontrava o automóvel, no Bairro Pinheiro Torres, e desencadear de imediato ações para o localizar e intercetar.

Tentativa de fuga e apreensões adicionais

Ao abordarem os suspeitos, o condutor desobedeceu às ordens policiais e tentou fugir, acabando por embater na viatura da PSP. Durante a investigação, apurou-se que, no trajeto entre Ovar e o Porto, o casal abasteceu num posto em Arcozelo, mas fugiu quando o pagamento com cartão foi recusado.

No carro foram ainda encontrados vários artigos furtados em dois estabelecimentos comerciais em Ovar, incluindo uma televisão, garrafas de bebida, alimentos e produtos de higiene, avaliados em cerca de 130 €.

Reforço da eficácia policial

A PSP destacou a importância da rapidez nas comunicações internas e da videovigilância no sucesso desta operação, sublinhando que estas ferramentas foram determinantes para a detenção dos suspeitos.

O homem ficou em prisão preventiva e a mulher sujeita a apresentações periódicas às autoridades.